Agüero: “Llegamos más veces y merecíamos ganar”

El empate transitorio del seleccionado argentino ante Uruguay fue conquistado por Sergio Agüero, quien de esta manera llegó a los 42 goles con la camiseta “albiceleste”, ubicándose en el podio de los máximos “artillerros” argentinos detrás de Lionel Messi (70) y Gabriel Batistuta (54). “En el primer tiempo fui de extremo por izquierda, pero después Scaloni me acomodó más por el medio. Y en el segundo tiempo nosotros llegamos más veces que Uruguay y merecíamos ganar”, explicó Agüero respecto de sus distintas ubicaciones en la cancha.

El delantero de Manchester City señaló que “hacía tiempo que venía con un problema en el talón derecho y por eso no estuve en las convocatorias anteriores, pero en esta última del año hablé con Scaloni y le dije que quería estar. Esa molestia venía de la Copa América de Brasil”, aclaró.

El ex Independiente confesó en la charla mantenida con los periodistas en la zona mixta del estadio Roi Reinshreiber, que “es lindo estar en la selección hace tantos años y estamos disfrutando mucho con este nuevo grupo. Obviamente que uno siempre quiere jugar, pero ahora prefiero disfrutar, después de todos los problemas que pasé en estos años”, reconoció.

El partido fue intenso, y por momentos hubo pierna fuerte e intercambio de insultos, como si se tratase de un partido por los puntos.

El “Kun” indicó al respecto que “nosotros sabíamos que este era un amistoso, pero la rivalidad siempre está, tanto con Brasil como con Uruguay. Acá con ellos todos nos conocemos, pero en la cancha esa amistad se pierde”, admitió Agüero cuando fue consultado respecto de ese final “picante” en el que Edinson Cavani desafió a Messi a pelear, a lo que el capitán argentino le respondió “cuando quieras”.

El que intervino para calmar los ánimos fue Luis Suárez, amigo de Messi con el que se marchó en un avión privado rumbo a Barcelona.