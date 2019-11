Malloneros: “Estamos mal, la bajante del río nos perjudica”

La Unión de Malloneros, la Federación de Trabajadores Correntinos (Fetrac) realizó ayer un conferencia de prensa en las inmediaciones del puente interprovincial Manuel Belgrano para anunciar la declaración de la emergencia del sector por la bajante del río Paraná, que ayer marcó 1,91 metro, y por la veda vigente.

En este contexto, desde el sector informaron a El Litoral que la intención es dar a conocer la difícil situación que están atravesando y pedir asistencia al Gobierno provincial.

“Nosotros queremos que se sepa que estamos mal, la bajante del río Paraná nos está perjudicando mucho, ya que no hay peces porque, como consecuencia de la altura del río, no hay oxígeno para ellos”, relataron a El Litoral desde el sector.

“Pero cuando a pesar de esta situación intentamos con lo poco que tenemos pescar algo, la Dirección de Fauna del Chaco nos secuestra nuestros elementos porque exigen que tengamos mallas de 27 cm que es la mínima, pero con eso no sacamos nada”, agregó.

En cuanto a los reclamos por estas acciones aclararon que “nosotros ya intentamos dialogar con esta gente, que además es del Chaco, y también tratamos de hablar con los de acá, pero se lavan las manos y realmente no podemos trabajar y nosotros pescamos para vivir. Son familias enteras las que se dedican a esta actividad”.

“Nosotros pedimos que nos dejen tranquilos, la veda rige desde Paso de la Patria para arriba y nosotros la respetamos porque no vamos a atentar contra nuestra propia actividad”, concluyó.

Veda

Mientras que en relación al periodo de veda, desde la Dirección de Recursos Naturales informaron que el periodo extraordinario sobre el cauce del río Paraná, desde el 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, en zona comprendida entre confluencia (ríos Paraná y Paraguay) hasta el límite con la provincia de Misiones, solo está permitida la pesca con devolución.

En tanto que la veda total de pesca se extiende desde el 4 de noviembre del 2019 hasta el 23 de diciembre del 2019.

La veda extendida, por su parte, se implementará desde el 24 de diciembre hasta el 30 de junio del 2020 en la siguiente modalidad: de lunes a jueves, pesca extractiva; en tanto, los martes y miércoles, pesca y devolución.