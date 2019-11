La Provincia no descarta otorgar un bono extraordinario de fin de año

El Gobierno provincial evaluará la posibilidad de abonar un plus navideño a los trabajadores del sector público. Así lo confirmó el mandatario Gustavo Valdés, a su regreso de la gira comercial por varios países de Europa.

“No lo descarto pero tenemos que mirar un poco las incorporaciones que estamos teniendo de recursos”, aseguró el Gobernador, en diálogo con Radio Dos, además de referirse a la situación económica de la Provincia, a los inminentes cambios de gabinete y las expectativas por la nueva administración nacional.

También en relación a la viabilidad de otorgar un extra de fin de año, aclaró: “Nosotros ya no estamos pensando en el plus sino viendo cómo arrancamos el año y ver cómo podemos ayudar a las familias correntinas pero si está a nuestro alcance vamos a hacer los análisis. Seguramente vamos a ver cuánto da la Nación, si lo hace, vamos a ver”.

También se refirió a la situación económica de la Provincia. “Somos una de las provincias que menos debe. Estamos en 50 millones de dólares, y aparte de eso vamos a terminar con equilibrio fiscal. Por primera vez, la Provincia tiene un fondo anticíclico y de desarrollo Garantía y sustentabilidad. Nosotros tenemos garantizado pagar los sueldos de acá hasta que concluya este mandato”, aseveró.

De esta manera, dejó abierta esta posibilidad de que la administración que lidera realice un nuevo esfuerzo económico, con medidas que siempre tienen una positiva repercusión en la economía local mejorando el nivel de consumo, ateniendo además el alto nivel de inflación registrado en lo que va del año.

Cabe recordar que en 2018, el anuncio del bono navideño tuvo lugar en los primeros días de diciembre, junto con el de la canasta navideña. Entonces se resolvió abonar un plus extraordinario, por única vez- de $6.000, en dos tramos: $2.500 en el mes de diciembre y $3.500 en enero, beneficiando tanto a activos como jubilados, de la administración pública.