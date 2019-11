Sin novedades del Presupuesto y con negociaciones por la mesa de conducción

Consultados por El Litoral, varios ediles del oficialismo señalaron que hasta ahora no hay novedades respecto al proyecto de Presupuesto 2020, que el Departamento Ejecutivo municipal debe remitir al Concejo Deliberante.

El presidente del cuerpo Norberto Ast señaló a mediados de mes que era inminente el arribo del expediente donde están presentes las proyecciones de gastos y recursos para el ejercicio del año próximo. Sin embargo, hasta el momento no se concretó y si no ocurre entre hoy y mañana, ya debería sumarlo a un eventual temario de sesiones extraordinarias.

Un tema que sí está en agenda y no descartan que se apruebe este jueves, tiene que ver con un nuevo régimen para la contribución por mejoras.

El proyecto de ordenanza plantea la instrumentación de un nuevo sistema de Contribución por Mejoras para la ciudad de Corrientes está siendo evaluado en las comisiones de Legislación y Obras del Concejo Deliberante, y desde el oficialismo confirmaron a El Litoral que existe la voluntad de avanzar con su aprobación en la sesión que falta.

Se trata de una propuesta que tiene como propósito el recupero por las obras que ejecuta, principalmente en los casos de pavimentación, cordón cuneta y cloaca.

En paralelo, ya comenzaron las negociaciones para definir quiénes conformarán la nueva composición de la mesa directiva.

Una vez que se dé la asunción de los nuevos ediles, varios de ellos reelectos, uno de los principales cambios se presentará por el fin del mandato del radical Norberto Ast, que desde el 10 de diciembre dejará la presidencia del cuerpo y jurará como diputado provincial.

Esto dejará vacante un espacio estratégico y, por eso, empezaron las conversaciones para acordar quién ocupará este lugar y también la vicepresidencia primera y segunda.

Uno de los nombres que suena desde hace meses, como posible sucesor, es el radical Alfredo Vallejos.