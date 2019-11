Bolsonaro frena reformas económicas por protestas en países latinoamericanos

La ola de descontento y protestas callejeras que recorre Sudamérica no ha llegado a Brasil, pero el temor y el nerviosismo ante un posible contagio son evidentes.

El ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, admitió en EE. UU. que el miedo a un incendio en las calles es el motivo por el que el Gobierno ha frenado su ambicioso programa de reformas para abrir la economía y encoger el Estado.

El ultraliberal Guedes llegó a evocar el decreto de la dictadura que dio inicio a los años de plomo y supuso el cierre del Congreso porque “es irresponsable llamar a la calle para decirles que tienen el poder”, dijo, en referencia al excarcelado ex presidente izquierdista Lula da Silva. Guedes advirtió a sus compatriotas: “No se asusten si alguien pide el AI5”. La indignación fue inmediata.

Guedes explicó con franqueza la situación en una larga conferencia de prensa en Washington tras reunirse con miembros de la Administración Trump.

Admitió que la inédita ola latinoamericana de protestas es el motivo por el que el Gobierno ha aparcado las reformas tributaria y de la función pública, que iba a presentar al Congreso este noviembre: “Es verdad que se ha desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo’”, dijo, según el diario Estadão.

El ministro plenipotenciario en asuntos económicos, un antiguo banquero de inversión con escasa experiencia política, y su agenda reformista son el motivo por el que el empresariado dio desde el principio su apoyo al gobierno de Bolsonaro.

Mueren 13 militares franceses en combate

Trece militares franceses murieron al chocar dos helicópteros durante una operación de combate contra yihadistas en Mali, informó el gobierno galo.

La colisión entre un helicóptero Cougar y otro Tigre se produjo anoche cuando los dos aparatos “volaban a baja altitud”, en el marco de una “operación de apoyo a los comandos de la fuerza Barkhane que estaban en contacto con grupos armados terroristas”.

Los efectivos llevaban varios días persiguiendo a un grupo de yihadistas.



Impeachment: convocan a Trump a audiencia

La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos invitó ayer a Donald Trump a su primera audiencia en el proceso de juicio político programada para el 4 de diciembre, lo que dará inicio a la siguiente fase de la investigación contra el mandatario.

La audiencia contará con expertos legales como testigos, cuya identidad todavía no ha sido revelada. Un asesor demócrata de la Cámara baja se negó a comentar si la Comisión de Justicia espera recibir antes de la audiencia un informe formal sobre la investigación dirigida por la Comisión de Inteligencia respecto a las relaciones del gobierno de Trump con Ucrania.

Sismo en Albania:

al menos 21 muertos

Al menos 21 personas murieron ayer en el mayor sismo que sacudió Albania en décadas, que afectó a la capital Tirana y la región circundante, provocando el derrumbe de varios edificios y sepultando a residentes bajo los escombros.

Los vecinos huyeron de los bloques de departamentos en Tirana, algunos de ellos con bebés, después del terremoto de magnitud 6,4 ocurrido poco antes de las 4 hora local (0300 GMT).

El país fue sacudido después por más de 100 réplicas, dos de ellas de magnitud 5, lo que generó temor y preocupación entre los habitantes.