El programa de la 14ta. fecha

El Consejo Federal dio a conocer la programación de partidos, con los árbitros designados, correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Federal A.

Sobresale nítidamente el encuentro que jugarán el sábado en Santiago del Estero, Güemes (19), uno de los escoltas, y For Ever (21), uno de los punteros de la Zona A del certamen.

El programa de encuentros, que se inició con el partido que jugaban al cierre de esta edición Central Norte de Salta y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, es el siguiente:

Sábado 30/11

21.00: Güemes vs. For Ever/Carlos Gariano.

Domingo 1/12

17.00: San Martín de Formosa vs. Unión de Sunchales/Nelson Bejas.

17.15: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay/César Ceballo.

17.30: Defensores de Pronunciamiento vs. Boca Unidos/Jonathan Correa.

19.30: Sarmiento (Resistencia) vs. Sportivo Belgrano de San Francisco/Francisco Acosta.

20.30: Sportivo, de Las Parejas vs. Crucero del Norte de Misiones/José Gómez.