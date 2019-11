El sector privado espera medidas económicas y cobro de aguinaldo para mejorar las ventas

En el marco del último mes del año que inicia este domingo y la crisis económica que se vive en el país, además de la transición política, referentes económicos de la provincia de Corrientes hablaron con El Litoral sobre las expectativas para lo que resta del 2019 y adelantaron propuestas como la canasta navideña. Las autoridades de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet, de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo, y de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, coincidieron en la necesidad de que haya medidas económicas nacionales y en que las ventas siguen bajas.

Hasta la fecha no registraron cambios en cuanto a la demanda y esperan que el aguinaldo le dé un impulso al consumo, sin embargo, sostienen que las medidas que pueda adoptar el nuevo Gobierno nacional son fundamentales para saber el rumbo del país. Reconocieron también que hubo cierres de comercios, la mayoría “chicos”, y también mudanzas para abaratar costos.

“La situación sigue preocupando porque la baja venta continúa, esperemos llegar en paz a las fiestas y que el nuevo Gobierno logre una recuperación rápida para el sector. Siempre el cobro del aguinaldo ayudó al comerciante. Todos los meses va bajando el consumo, los diferentes eventos como el Día de la Madre u otros ayudaron pero no movieron al empresariado, esperemos a ver qué sucede después del 10 de diciembre”, dijo Collantes a El Litoral.

En cuanto al cierre de comercios, indicó que “hubo cierres pero también cambios de lugar, se ha movido mucho en todo el país, en Corrientes no hubo tantos cierres como en otras provincias”.

Por su parte, Ingaramo comentó a este diario que “estamos expectantes a las decisiones del nuevo Gobierno nacional respecto a las medidas económicas”. “Lo que se sabe hasta ahora es que pueden lanzar un programa de estímulo de consumo que puede beneficiar a la población en general”, dijo y agregó que “hay que cuidar la emisión monetaria”.

“La situación no ha variado. Sé que la Provincia está trabajando en medidas para contribuir al consumo a través del Banco de Corrientes. Seguramente se están cerrando acuerdos por la canasta navideña y luego por la canasta escolar. Las medidas provinciales son para mitigar el problema, pero la Nación es la que debe tomar otras medidas económicas. La Provincia con los sueldos garantiza la cadena de pagos”, señaló Ingaramo a El Litoral.

Respecto al cierre de comercios y despidos, así como sostuvo Collantes, comentó que “sí hubo cierres de pequeños comercios, no sé si muchos despidos porque en la mayoría eran los dueños los que atendían, de todas maneras hubo hogares donde tuvieron que afrontar esta difícil situación”. “Conversé con el representante de Comercios en Goya sobre la situación de los trabajadores despedidos y me comentó la posibilidad de que se instale otra empresa y que pueda dar puestos de trabajo. Sería bueno destacar este caso, cómo se actúa ante despidos, así como el caso de Bella Vista con la fábrica de alpargatas”, recordó.

El presidente de la Federación Económica de Corrientes también se refirió a la situación del sector en el último tramo del año y coincidió en que la caída de las ventas continúa, pero que “normalmente en diciembre mejora un poco la demanda”. “Hay dos puntos importantes, el primero tiene que ver con el nuevo Gobierno nacional y las medidas que pueda adoptar para mejorar la economía del país. El otro punto es que ahora hay una tranquilidad momentánea, mientras que las ventas siguen sin repuntar, pero esperamos que el aguinaldo pueda ayudar”, indicó Cassiet a El Litoral.

“Serán fundamentales los primeros cien días de gobierno, tenemos expectativa de mejora, pero hay que ver en los hechos concretos qué se logra. Independientemente debe haber otras transformaciones, como la referida a lo laboral”, comentó.

El mes de diciembre será importante para el sector empresarial y comercial en todo el país, por una parte por las medidas económicas de la Nación, y por otra, el cobro de aguinaldo que podría dar un respiro a los comerciantes que registran caída en las ventas mes tras mes.