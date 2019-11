La familia de Octavio busca que alguien se haga responsable de la trágica muerte

Con los resultados del informe toxicológico que revelaron que Octavio Ortmannn (16) estaba alcoholizado y posiblemente en un estado de euforia, la querella descarta la hipótesis del homicidio y suicidio. Se inclina por un accidente, pero entiende que alguien debe hacerse responsable de la trágica muerte.

“Descartamos la hipótesis del suicidio, y por los resultados de la autopsia podríamos descartar el homicidio. Todo indica que fue un accidente, pero queremos saber cómo ocurrió el mismo y si hay responsables”, sostuvo el abogado Guillermo Escalante quien dio a entender que podría avanzar en acciones civiles, una vez que se dé por culminada la investigación.

“Alguien tiene que hacerse cargo de la muerte de Octavio”, afirmó en declaraciones a Radio Dos.

Respecto de los resultados de las pericias dijo :“Queremos analizar cuestiones técnicas. Esperamos que los peritos nos expliquen mejor qué significa eso. Sería una especie de aclaratoria”.

“El informe dice que se encontró lesiones producidas por la caída, pero queremos analizar cuestiones técnicas”, insistió.

Para Escalante “es difícil decir quién es el responsable, pero sí lo hay ante una muerte. Acá hay una evidente falta de cuidado de los padres con la presencia de menores en un lugar, ingiriendo alcohol y sin control”.

Escalante aclaró que “la imputación es muy primigenia en este momento, no descartamos nada, estamos analizando cada una de las diligencias, de las pruebas, y prácticamente culminando esto faltaría las pruebas de los peritos criminalísticos del Poder Judicial, que nos van a decir cómo cayó Octavio. Luego de eso podemos avanzar en algo con el doctor Ortmann”.

“No descartamos nada, pero tampoco podemos deliberadamente decir fue tal o cual persona para determinar la responsabilidad de alguien, pero alguien tiene que hacerse cargo”, insistió.

Por último sobre quién cree que tiene que hacerse responsable de la muerte de Octavio, el letrado sostuvo que “hay que determinar por qué Octavio estaba ahí, qué hacía, con quién estaba, las circunstancias. No queremos inducir a algo porque no tenemos la certeza en sí, pero tendremos que determinar la responsabilidad ante la presencia de menores solos en un lugar ingiriendo alcohol”.

“No hay responsabilidad penal hasta ahora para poder imputar a alguien”, aclaró.