Boca necesita un triunfo recomponedor

Boca Juniors, aún sentido por la eliminación de la Copa Libertadores y con dos derrotas a cuestas que le hicieron perder el primer puesto de la Superliga, recibirá hoy a Arsenal de Sarandí con la intención de lograr una victoria que le permita aliviar el mal momento, en un partido válido por la fecha 12.

El encuentro se jugará en La Bombonera en el inusual horario de las 11, y será arbitrado por el cordobés Pablo Echavarría.

El Xeneize tiene 21 puntos, tres por debajo de River y Argentinos, que jugará mañana en Florencio Varela ante Defensa y Justicia.

Arsenal, con 17 puntos, cumple una muy buena campaña tras haber regresado esta temporada a la máxima categoría, aunque lleva tres partidos sin ganar, una derrota ante Argentinos (2-1) y dos empates, frente a River (3-3) y Central Córdoba de Santiago del Estero (2-2).

En Boca las derrotas dejan secuelas, sobre todo las que se producen ante River, de manera que si el equipo no resuelve en forma favorable su compromiso de mañana y los cuatro que restarán en la Superliga hasta el final del año, el ciclo de Alfaro habrá llegado a su fin, al igual que algunos futbolistas muy cuestionados como Carlos Tévez y Ramón “Wanchope” Ábila, quienes serán titulares este domingo ante los de Sarandí.

Alfaro, preso de sus propias vacilaciones, hará nada menos que siete cambios en relación con la formación que cayó ante Lanús el jueves último por la noche.

El arquero Esteban Andrada, el marcador central Lisandro López y los mediocampistas Eduardo Salvio e Iván Marcone serán los cuatro que repetirán, mientras que de las siete variantes una sola es obligada, la del paraguayo Junior Alonso por Carlos Izquierdoz, expulsado ante el Granate.

Las demás variantes serán Marcelo Weigandt por Julio Buffarini, Frank Fabra por Emmanuel Mas, Nicolás Capaldo por Agustín Almendra, Emanuel Reynoso por Alexis Mac Allister, Tévez por Mauro Zárate y Ábila por Jan Hurtado.

Las modificaciones de Alfaro no incluyeron, una vez más, al mediocampista italiano Daniele De Rossi, campeón del mundo en Alemania 2006 que no juega desde el 1 de septiembre en el empate sin goles ante River en el Monumental por la Superliga.

Boca necesita los tres puntos y una actuación convincente, de esas pocas que tuvo durante el ciclo de Alfaro, y para eso apostará a una renovación en los laterales con dos jugadores más ofensivos, sobre todo el colombiano Fabra, al desequilibrio del "Toto" Salvio y la generación del cordobés "Bebelo" Reynoso, mientras que en ofensiva la apuesta es que Tévez y Abila se entiendan tan bien como lo hace afuera de la cancha.

En Arsenal, el entrenador Sergio Rondina no realizará modificaciones ya que no tiene jugadores lesionados ni suspendidos, de manera que repetirá el equipo que igualó con los santiagueños, el jueves pasado.

Lo mejor de Arsenal es el orden y la generación de juego que proponen Gastón Álvarez Suárez, Nicolás Giménez y Juan Cruz Kaprof, este último con características más ofensivas.

El historial en primera división es de 28 partidos, con 15 triunfos de Boca, 7 de Arsenal y 6 empates.