La familia de Octavio Ortmann no cree en la hipótesis del suicidio y exige justicia

El abogado Guillermo Escalante junto con José María Ortmann -un tío de Octavio- se constituyeron ayer como querellantes en la causa donde se investiga la muerte del menor de 16 años al caer del balcón de un departamento del cuarto piso del edificio Breñales de la capital correntina.

El mensaje de los padres de la víctima a través del letrado que contrataron fue contundente: no creen en la hipótesis del suicidio. Solicitarán varias diligencias para que la investigación se profundice.

En comunicación con El Litoral, el abogado Escalante dijo que ayer a la tarde tendría acceso al expediente completo y a partir de allí analizaría todas las pruebas que existen en la causa, como así también los testimonios de los chicos que estuvieron con Octavio. Son tres chicas de 13 años y tres adolescentes de 16.

“El no tenía perfil suicida, era un muchacho deportista con muchas ganas, y por eso la familia se presenta para descartar esta hipótesis. En principio no descartamos nada, sabemos que son seis menores más Octavio los que estuvieron esa noche. Nosotros no tuvimos acceso a la filmación y hay otras que están por ser analizadas”, comentó Escalante.

“Tenemos en carpeta varias cosas por pedir, haremos lo necesario desde el punto de vista legal porque los padres no creen en el suicidio”. “No podemos descartar nada de lo que dijo la fiscalía, esa será la hipótesis de ellos, se crearán otras hipótesis según lo que vaya avanzando la investigación”.

Respecto de las fotos que circulan por redes sociales del caso, el doctor Escalante mantuvo que “tenemos conocimiento de las fotos que circulan, queremos saber el origen de las fotos, el horario, quién las tomó, todo lo necesario”.

Sobre las declaraciones del fiscal Gustavo Roubineau, que indican que Octavio estaba solo en el departamento, indicó que “todo lo que dijo la fiscalía o señoría sería por los datos que tenían en forma directa, no podemos contradecir nada hasta que tengamos acceso al expediente, creemos que no estaba solo”.

“En realidad, la familia no cree en la hipótesis del suicidio; esto recién comienza y vamos a investigar. No podemos ser irresponsables de inculpar a alguien porque hay muchas familias de por medio”.

La participación de los letrados de la familia de Octavio se da en virtud de que la jueza de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas, decidió acelerar los tiempos y solicitar el sumario a la Policía.

“Se toma la medida antes para que sean los mismos familiares los que tengan acceso a las pruebas”, manifestó.

La magistrada aseguró que incluyeron la declaración de quien sería la primera persona que vio al joven, un sereno que no tiene relación con los otros adolescentes que estuvieron presentes en la escena y que llamó al 911. “Son elementos que se van incorporando a la causa”, expresó, aclarando que todavía no se descarta ninguna hipótesis.

Por otra parte, González Cabañas fue muy crítica con los rumores que se difundieron a través de redes sociales. “La información falsa no hace más que aumentar el dolor de la familia que ya suficiente tiene con lidiar con la pérdida de un hijo", dijo.