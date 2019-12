Morales fue acusado por “crímenes de lesa humanidad” en La Haya

El gobierno interino de Bolivia inició su ofensiva judicial contra el ex presidente Evo Morales, a quien acusó ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por “crímenes de lesa humanidad” cometidos entre las últimas elecciones y su salida del gobierno, el pasado 10 de noviembre.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, confirmó que la demanda fue presentada. “Así es, se tiene que hacer todas las denuncias a nivel nacional e internacional, todos los bolivianos sabemos lo que pasó en Bolivia, por lo tanto tiene que haber justicia”, dijo.

El caso fue presentado por el estudio jurídico en París de Alfonso M. Dorado, a nombre de las víctimas que por ahora mantienen en reserva su identidad.

“Hay miles de personas que han sido afectadas en sus derechos durante esta campaña de terrorismo, de momento no se puede divulgar sus identidades, eso es parte de la solicitud ante la Corte Internacional. Esta es una primera etapa de un procedimiento bastante largo, pero ya hay un registro que ha abierto la Fiscalía de la Corte Internacional, se han presentado 18 videos y 51 pruebas escritas”, explicó Dorado al diario Página Siete.

Además de Morales, en la denuncia se incluyó al ex vicepresidente Alvaro García Linera y a los ex ministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Javier Zabaleta, Wilma Alanoca y el asambleista departamental de La Paz, Gustavo Torrico.