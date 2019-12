Con equipos alternativos dan servicio parcial de energía en Ituzaingó, Apipé y Villa Olivari

Antes de que comenzara la segunda hora de la jornada del último domingo, por causas que se desconocen, se averió el transformador de 15 MVA de la ET de Rincón Santa María. Esto provocó que quedara sin suministro de energía, aproximadamente un 70% de la población de Ituzaingó y la totalidad de los usuarios tanto de Apipé Grande como de Villa Olivari. En la primera ciudad intentaron que un generador móvil brindara el servicio con un servicio rotativo, pero esto no fue viable. No obstante, en las tres jurisdicciones funcionaron equipos para garantizar la provisión del agua potable y la atención médica. Al cierre de esta edición, aguardaban el arribo del transformador que permitiría normalizar esta tarde el servicio.

Tal como informó El Litoral en su edición de ayer, durante toda la jornada -a nivel local y provincial- se articularon acciones destinadas a intentar que se restableciera la energía eléctrica en la totalidad de los domicilios. Considerando en este punto que sólo un sector de Ituzaingó, aproximadamente un 30% de la población, contaba con electricidad porque depende de un transformador de 7,5 MVA que está instalado en la zona del barrio General San Martín.

Por ello, ya el domingo, arribó un generador móvil a la comuna ituzaingueña.

“Si bien el área de la planta del agua potable y el hospital tienen suministro, estamos trabajando para intentar dar aunque sea cada dos horas luz por sectores. Pero esto sería a través del generador”, contó en la tarde del domingo el jefe de la delegación de Ituzaingó de la Dpec, Wilton Mauriño, al ser consultado por El Litoral. Pero, pese a los múltiples esfuerzos, no pudieron cumplir con ese objetivo.

Motivo por el cual, hasta anoche, sólo entre un 35 y 40% de los usuarios de Ituzaingó tenía electricidad.

En paralelo, ayer el personal de la Dpec también estuvo trabajando para acondicionar el lugar donde se instalará el transformador que Transnea cedió a modo de préstamo. Un equipo que era trasladado desde Resistencia (Chaco).

“Estimamos que esta medianoche llegará y mañana podremos trabajar para ponerlo en funcionamiento lo antes posible”, expresó Mauriño a este medio al cierre de esta edición.

Seguidamente, aclaró que el citado equipo lo instalarán en el predio de la ET emplazada en la zona del barrio General San Martín. Al mismo tiempo, especificó que es un transformador de 30 MVA, por lo que permitirá abastecer a Ituzaingó y toda la jurisdicción.

“Si todo marcha bien, mañana (hoy) a la tarde, se podría estar normalizando el servicio de energía”, consideró Mauriño.

Isla y Villa Olivari

Luego, comentó que también ayer se trasladó un generador móvil desde San Miguel hasta la isla Apipé Grande. “Con la colaboración de la EBY se hizo el traslado en balsa”, acotó Mauriño. Este equipo garantizaría el servicio de comunicación, el sanitario y el agua potable. Precisamente, ese último servicio “es el que más se estaba necesitando”, indicaron desde la Comuna a este diario.

En este sentido, también se manifestó el intendente de Villa Olivari, Roberto Sala al ser consultado por El Litoral.

“Desde ayer (domingo) a la madrugada estamos sin luz. Nos dijeron que se averió el transformador de Rincón Santa María”, comentó. Tras lo cual continuó, “alrededor de las 16, después de muchas horas de trabajo, la Dpec logró comenzar a abastecer a un sector de la población. Así que hace tres horas se comenzó a bombear agua y ya me avisaron que el servicio se reanudó en las casas. Eso es un alivio, considerando las altas temperaturas registradas”.

Asimismo, indicó que “intentarán dar luz al menos por sectores”.