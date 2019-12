Gobernador Martínez: relevan daños en los invernáculos y pedirán ayuda para familias

El temporal registrado el último domingo generó daños en diferentes localidades, en especial en el tendido eléctrico, por lo que hubo cortes de energía (ver página 15). Pero también hubo otros perjuicios y en ese sentido -tal como informó El Litoral- la población más afectada fue Gobernador Martínez. Allí, pequeños y medianos productores sufrieron la pérdida de sus invernáculos, mientras que más de 30 familias tuvieron que padecer la voladura de chapas de los techos de sus casas.

En comunicación con El Litoral, el intendente de Gobernador Martínez, Miguel Pérez contó que “estamos elaborando un informe con personal de Acción Social. El secretario del gobernador Valdés se comunicó con nosotros para avisarnos que mañana (por hoy) vamos a ser recibidos en Capital por el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya”.

Tras lo cual acotó que ayer se reunieron en Santa Lucía con la Asociación de Horticultores “para analizar la situación y ver cómo podemos trabajar en conjunto”. Precisamente, sobre los daños causados por el temporal, el jefe comunal comentó que ya están haciendo un relevamiento junto con técnicos del Ministerio de Producción. Estimó que el informe estaría listo para la semana que viene. En este punto señaló que hay que tener en cuenta dos cuestiones: una, “que son muchos los productores afectados” y la otra, “es que si bien la mayoría posee sus campos uno al lado del otro, también existen aquellos que están más distantes”.

Por eso, “todavía no podemos tener un número exacto de productores afectados, pero sí observamos que son muchos los que perdieron casi todos los tendaleros”, afirmó Pérez, quien graficó: “El viento eran tan fuerte que arrancó las carpas con la estructura”.

Si bien -como informó El Litoral- en esta época del año los productores se preparan para iniciar el proceso desinfección del suelo que demanda 45 días y que los invernáculos estén en buenas condiciones, el intendente comentó que entre los damnificados también hay “quienes estaban plantando o estaban listos para cosechar morrones y tomates”. Al mismo tiempo, acotó que “esa producción se perdió en su totalidad”.

Asistencia

Sobre la base de lo que determinen los informes de los perjuicios en el sector productivo, el Municipio junto con el área de Producción de la Provincia analizarán cómo pueden brindar ayuda a los productores damnificados.

“Estamos haciendo un trabajo minucioso porque no queremos que nadie se aproveche de la situación. No queremos que alguno que no esté afectado, se beneficie con una ayuda que necesitan quienes realmente sufrieron pérdidas”, destacó el intendente de Gobernador Martínez. Tras lo cual añadió que “en el caso de los productores más grandes, trataremos de gestionar alguna línea de crédito blanda”. En este contexto, indicó que más allá de la situación grave que están atravesando, “hay diálogo con la Provincia para trabajar en conjunto y aunque no podamos dar todas las soluciones, vamos a intentar que se implementen al menos medidas paliativas para salir adelante”.

Energía

Al cierre de esta edición, operarios de la Dpec junto con empleados municipales trabajaban para restablecer el servicio de energía que estaba interrumpido desde la mañana del último domingo. La falta de electricidad también afectó el servicio de agua, ya que no funcionaban las distintas bombas de extracción.

Al respecto, ayer a la tarde Pérez expresó a este diario que estaba gestionando un grupo electrógeno. Equipo que usarían en caso de que no pudieran solucionar el problema de suministro de energía a través del tendido.