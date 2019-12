Evo Morales: “No soy candidato, pero tengo derecho a hacer política”

Morales llegó a la Argentina hace menos de una semana, donde se instaló como refugiado, y desde entonces emprende una fuerte campaña para, a distancia, para organizar a su fuerza en su país y seguir vigente pese a las protestas que concluyeron con su renuncia y su posterior exilio a México.

Ante la prensa en el lugar, el ex mandatario, que renunció al cargo el 10 de octubre por la violencia desatada en las calles en su contra, agradeció al pueblo argentino, al Gobierno por permitirle estar cerca de Bolivia y al ex presidente Mauricio Macri.

“Ha garantizado la presencia de mis hijos y también la presencia de ministros en la embajada argentina en La Paz frente a tanta agresión de parte de la oposición”, dijo Morales sobre el ex mandatario.

Asimismo, indicó: “Otro mundo es posible sin el FMI, sin políticas impuestas desde arriba y desde afuera. Hemos demostrado el cambio de matriz económica en Bolivia”.

“No va a haber paz sin justicia social”, agregó.