Brasil: El Pantanal para amantes de lo salvaje

n Viajar por el Pantanal de Brasil es un éxtasis para los sentidos. En él, con un paisaje mucho más abierto y alcanzable que el de la densa selva amazónica, resulta más sencillo disfrutar de la vida salvaje que lo habita. Los verdes de los árboles, arbustos y plantas acuáticas se mezclan con los tonos pardos y grisáceos de las aguas pantanosas, y los algo más azules de los ríos. Desde las alturas, los pájaros añaden a esa paleta de atractivos colores, una miríada de tonalidades que copan todo el espectro posible.

Durante los atardeceres y amaneceres, una especie de orquesta animal perfectamente afinada regala a los oídos una banda sonora que cada vez resulta más difícil escuchar en este planeta que pugna por la supervivencia. Los pájaros dirigen, y caimanes, capibaras, jaguares, anacondas, caballos, tapires y osos hormigueros, entre otros, aportan su granito de arena a una sinfonía natural que hará que te sientas lejos y desconectado de la civilización. Y después están los olores. Efluvios frescos y tórridos a la vez. Frescos porque provienen de un entorno natural arcaico, alejado del cemento y la contaminación. Y tórridos porque la temperatura es siempre alta en el Pantanal, y el agua, tras horas soportando un sol intenso, parece entrar en ebullición y expandir su calor en forma de olores.

Guía práctica

Si vas a viajar al Pantanal de Brasil, te dejamos una serie de consejos con los que podrás obtener la mayor recompensa en tu viaje:

Cómo llegar

Aunque el nombre común de este lugar es el Pantanal de Brasil, además de extenderse por los estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, también cruza las fronteras de Bolivia y Paraguay. Sin embargo, los puntos de acceso más habituales se hallan en territorio brasileño. Por ello, primero tendrás que volar a Brasil, siendo el aeropuerto internacional de São Paulo el más cercano al Pantanal. Desde São Paulo, se puede tomar un vuelo interno a Campo Grande (más opciones directas) -puerta sur del Pantanal -, Corumbá – algo más al noroeste, ya integrado en dentro de la zona de marismas – o Cuiabá, puerta norte destacada en el estado de Mato Grosso.

La otra opción es un maratón de colectivo lo cual implica aguantar un viaje de unas 15 horas hasta Campo Grande, casi un día completo hasta Corumbá y 28 horas hasta Cuiabá. Es cierto que los colectivos brasileños de larga distancia son realmente cómodos y los asientos se transforman en semi-camas, pero sigue siendo una opción para valientes y viajeros curtidos que vayan sobrados de tiempo. Una vez en Campo Grande, Corumbá o Cuiabá, debes saber que tan solo hay dos carreteras que se internan en el Pantanal, la Transpantaneira, en Mato Grosso, y la Estrada do Parque, en Mato Grosso do Sul. Ninguna de las dos posee apenas tramos asfaltados.

Una vez en el Pantanal, no existe la figura del transporte público. Para moverte en él tendrás que utilizar embarcaciones, avionetas, furgonetas o jeeps de privados, fletados por las fazendas (alojamientos rurales con funciones propias de una granja) y distintas agencias turísticas que operan en el Pantanal.

Naturaleza

La biodiversidad del Pantanal de Brasil lo convierte en uno de los mejores lugares del planeta para observar vida salvaje.

Los reyes del Pantanal – y aquellos que más desean ver los turistas que lo visitan – son los jaguares. Sus elegantes y majestuosos movimientos felinos – con ese cuerpo moteado que hipnotiza y camufla a partes iguales – son un espectáculo por el que merece la pena el viaje. Los jaguares son muy elusivos, teniendo más posibilidades de verlos al anochecer y al amanecer, ya que es durante la noche cuando se encuentran más activos.

No te resultará complicado, sin embargo, ver capibaras, esa especie de roedor gigante y semiacuático que vive en manada junto a los ríos. Su aspecto es realmente simpático y aunque parezcan despistadas y perezosas, siempre tienen un ojo puesto en las aguas de los ríos del Pantanal, pues saben que están infestadas de sus enemigos número uno: los caimanes.

Los caimanes del Pantanal de Brasil, por lo general, no son de gran tamaño (aunque hay ejemplares de hasta 2,5 metros) y no suelen representar una amenaza para el ser humano (siempre que no decidas darte un baño en el río para refrescarte) pues se alimentan de peces, aves y pequeños mamíferos. Verás una gran cantidad de ellos mientras viajas por el Pantanal, sobre todo, si realizas actividades de pesca, pues se arremolinarán junto a ti para darse un festín con los peces que acudan atraídos por tu cebo.

Entre esos peces, predominarán las míticas pirañas, con sus afilados dientes, que nadan a sus anchas en los ríos del Pantanal. De hecho, ya sea a la plancha o en caldo, la piraña es uno de los platos típicos de la gastronomía pantaneira.

Más temible resultan las anacondas, que son prácticamente indetectables en las opacas aguas de los pantanos y pueden llegar a medir hasta 5 metros. Hay animales que se han desarrollado en su plenitud en las profundidades del Pantanal, alejados de la influencia del ser humano. Es el caso de la nutria y oso hormiguero gigantes. La primera puede llegar a medir 1,7 metros de largo y el segundo patrulla los bosques con sus andares cansados mientras devora millones de hormigas cada día. Ambos son seres fascinantes. Sin embargo, el verdadero símbolo del Pantanal de Brasil es el jabirú o tuyuyu, un ave de plumaje blanco y cuello y cabeza colorida que puede llegar a medir hasta 1,5 metros de altura. Monos, aves de todos los tamaños y colores, pequeños mamíferos.

Más Información:

