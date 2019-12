El Superior Tribunal rechazó una cautelar por la banca que dejó Sand

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el per saltum que presentó la defensa de Patricia Rindel para que se dicte la medida de no innovar sobre la banca que deja Nancy Sand. Aseguran que con esto se violan derechos políticos de las mujeres.

Para un sector le corresponde a Rindel para resguardar el cupo femenino, mientras que para otros por corrimiento debería ingresar Rubén Bassi. La polémica continuará.

La defensa de la aspirante, encabezada por Silvia Casarrubia, había presentado un recurso de amparo para evitar que asuma Bassi hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Sin embargo la jueza del Contencioso Administrativo N° 1, Gabriela Romero Feris rechazó el requerimiento.

Ante la negativa pidieron un per saltum al Superior Tribunal de Justicia, que imitó la medida in limine. Consideraron que no es su competencia porque se trata de una causa electoral.

En diálogo con ElLitoral.com.ar, Casarubia aseguró que el máximo órgano judicial de la provincia "no ve la cuestión de gravedad institucional" que hay en la situación. "Consideran que son cuestiones electorales, pero esto ya excede a lo electoral, son los derechos políticos de las mujeres los que están siendo afectados", manifestó.

Tras el rechazo a las medidas cautelares para evitar que asuma Bassi, ahora pedirán a la magistrada Romero Feris que defina la cuestión de fondo. Luego estiman que continuarán acudiendo a otros tribunales: "Patricia Rindel representa a todas las mujeres", dijo Casarrubia.

El argumento de quienes apoyan a Ríndel es que en caso de asumir un hombre en la banca de Sand el Senado quedaría por debajo del 30% estipulado por ley en cargos electivos. Para el ex senador le corresponde el lugar por corrimiento.