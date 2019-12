Carlos Battilana o la quietud como estrépito

Por Rodrigo Galarza

En los años ochenta, el poeta y narrador norteamericano Raymond Carver publicó un emblemático poema titulado “Mi cuervo”. El mismo puede ser considerado una poética válida tanto para su obra narrativa como específicamente poética. Recordémoslo: “Un cuervo voló hasta el árbol del exterior de mi ventana./ No era el cuervo de Ted Hughes, ni el cuervo de Galway,/ ni el cuervo de Frost, Pasternak, o Lorca./ Ni uno de los cuervos de Homero, harto de sangre/ después de la batalla. Era sólo un cuervo./ Que jamás encajó en parte alguna,/ ni hizo nada digno de mención./ Estuvo posado allí en la rama durante unos cuantos minutos./ Luego alzó el vuelo y desapareció bellamente de mi vida”. Inmerso en el “minimalismo”, Carver despoja a su palabra de toda retórica bajo el influjo de William Carlos Williams. Una palabra directa y a la vez elusiva, compleja, tal como sucede en el poema aludido en el que, contra toda la tradición literaria, no simboliza nada, el pájaro es solo pájaro que no obstante deja su estela de belleza y emoción. Cercana a esta búsqueda, o mejor dicho, a estos “hallazgos”, se halla la poesía de Battilana, nacido en Paso de los libres aunque radicado en Buenos Aires hace ya largos años. Sus poemas de corte narrativos despliegan situaciones cotidianas sostenidas con elementos comunes que en apariencia no dejan de ser “nieve”, “silla”, “árbol”, “olla”, etc., pero un soplo invisible (beso o huracán) los trabaja, los dota de una tensión emocional que termina por preñar los campos semánticos de corrimientos metafóricos (entiéndase esto no como el uso de esta figura sino como un constructo de significación elidida en todo el artefacto): “Raspo el fondo de la olla/ la fina lámina de grasa/ impregnada/ en el metal/ se resiste/ a salir/ con cuchillo/ con espátula/ las virutas/ finalmente/ se desprenden/ de la base/ y se desparraman/ en derredor/ el músculo/ del brazo/ vuelve/ específico el tiempo/ mientras/ el resultado/ de la labor/ son/ esas virutas/ en el fondo/ del metal/ desprendidas/ de su base/ y allí/ dispersas”.

Con motivo de la aparición de “Ramitas” (poesía reunida), Diana Bellessi ha dicho acertadamente: “Seco pero tierno, Battilana va como un monje cuya diosa es la melancolía”. Lo “seco”, lo escueto, nos lleva al sosiego, a la aparente calma para afrontar aquello que el mundo hace con nosotros, aún ante la melancolía de lo que se repite, la fe aparece como una reparación: “Levanto con pocas migajas/ las posibilidades del día/ el sol de la terraza/ amanece/ otra vez,/ por suerte/ sonreír ante lo evidente/ -las plantas, la ropa doblada/ en la silla,/ el muro manchado de gris-...”.

Vital importancia cobran en la poesía de Battilana los asuntos familiares como proyección de/en el tiempo: instantes de la infancia, mapas rotos de recuerdos que sin embargo fulguran o regresan tenues, morosos. Los padres, los hermanos, los hijos en el acto de existir, el amor en lo cotidiano: “(…) En mi habitación/ retiro a mis hijos, los abrazo,/ les recuerdo/ con palabras pequeñas/ que el viento/ es indestructible (…) Sin cansancio/ recibo el deterioro/ como una forma de avance”. También cobra relevancia el tratamiento del paisaje como espacio de alegoría de implicancias humanas a la manera (decantada y otra) de Robert Frost. Veamos, para finalizar, este aspecto en el poeta correntino: “Donde una vez vi (…) cómo/ las ramas de los árboles/ apenas se movían/ y la quietud/ era el único estrépito,/ la más maravillosa/ agitación”.