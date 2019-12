Víctor Laplace en Corrientes: “Me cautivó Santa Ana y soñé con San Martín”

El actor, director y guionista argentino de cine, teatro y televisión Víctor Laplace pasó por Corrientes en el marco del 9º Festival Internacional de Cine en Santa Ana. Allí presentó su película “El plan divino”.

Antes de la presentación el cineasta dialogó con El Litoral: “Conozco cada rincón del país, pero en Santa Ana me di cuenta de que hay que estar atentos y dispuestos a saber que ha sido de la patria, cómo ha perdurado a pesar de tantos golpes y tantas heridas”.

“Me emocionó mucho estar en Santa Ana. Estoy con mucha ganas de hacer una película sobre San Martín, me imaginé filmando ahí. Es un lugar con mucha historia, muy bello”.

Respecto a su película. contó que “me llevó tres años de trabajo hasta entender qué quería hacer. Tiene que ver con niños que han quedado abandonados en el tiempo y en el espacio en un convento en Misiones. Pero que pueden pensar y, justamente por estar suspendidos en el tiempo y sin aparatos de la modernidad, tienen pensamientos propios”.

“Qué es lo que uno puede hacer si no tenemos que recibir ningún mandato, pensar por cuenta propia. Qué hacemos con la libertad. Porque soy libre pienso, pero qué pienso”, reflexionó.

Además, añadió que el filme “tiene mucho humor, que me parece que es la mejor manera de meterse en cuestiones complicadas. La risa es fundamental”.

El cineasta contó también que “me pasó algo muy lindo. Soñé toda la noche, un lindo sueño. Me imaginé filmando en Santa Ana una película de San Martín. Ojalá pueda hacerlo”-

Durante su visita, Laplace recorrió la Fundación Zimerkord y visitó un merendero del barrio Río Paraná para compartir con la familia Alderete un asado, que hace 50 años se dedica a asistir a la gente del barrio.

Luego, participó del 9º Festival de Cine Regional Guácaras, en Santa Ana.