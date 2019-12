Más participación femenina en tiempos de crisis económica

El informe señala “una tendencia, estadísticamente significativa, de crecimiento de la participación laboral de las mujeres en los últimos 8 trimestres para los que se disponen datos (cuarto trimestre de 2016 a tercer trimestre de 2018). Si bien no es claro que la tendencia necesariamente se sostenga en el futuro, son las mujeres de 18 a 64 años las que estarían marcando este incremento (en particular, los subgrupos de mujeres de 45 a 59 y de 60 a 64 años en mayor medida)”. Se indica, además, que existen investigaciones que relacionan una mayor participación de mujeres en el mercado de trabajo en relación con los períodos de crisis económicas.

No obstante, se “sugieren tres principales hipótesis acerca de esta relación. Según el contexto histórico y el episodio de crisis al que se haga referencia, los estudios señalan que la participación económica de ellas puede ser: de carácter procíclico generalizado (se amplía con el crecimiento económico y se contrae en las crisis), contracíclico generalizado (aumenta cuando la situación económica se deteriora y disminuye ante la mejora en los indicadores), o mostrar una tendencia que varía de acuerdo con el patrón de segmentación horizontal por género predominante en la economía”, indica un trabajo citado de Luciana Petrone y Matilde Karczmarczyk. En cuanto a una participación contracíclica, “las mujeres ingresan al mercado laboral para subsidiar la caída de ingresos del hogar en contextos recesivos”, señala un estudio.