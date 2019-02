Alzheimer: ensayos para la detección temprana de la enfermedad

Un análisis de sangre permitirá detectar el daño cerebral causado por el Alzheimer más de una década antes de sus primeros síntomas. Este importante anuncio fue realizado por investigadores de todo el mundo y publicado en la revista "Nature Medicine."

Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales, cada 50 segundos se diagnostica un nuevo caso en el mundo.

La investigación fue desarrollada por la red Dian (Dominantly Inherited Alzheimer Network), que involucra a 13 instituciones de Estados Unidos, Europa, Australia y la argentina Fleni, única representante nacional y latinoamericana que participó en el estudio.

"El trabajo demuestra que el estudio en sangre de los 'neurofilamentos de cadenas livianas' permite predecir casi una década antes de que aparezcan los síntomas clínicos la presencia de neurodegeneración y la progresión clínica en sujetos con Alzheimer", explicó el neurólogo Ricardo Allegri.

Allegri, jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsiquiatría y Neuropsicología de Fleni e investigador del DIAN en la Argentina, precisó que hasta ahora los "biomarcadores" o indicadores de la enfermedad podían detectarse tempranamente, pero "con estudios complejos que implican una punción lumbar o una tomografía cerebral". El especialista aseguró que el avance es "extremadamente importante" en la lucha contra el Alzheimer, "pero también en otras demencias y aún en otras patologías neurológicas como la esclerosis múltiple y los traumatismos de cráneo".



Disponibilidad en la Argentina

Consultado sobre la disponibilidad de ese método de detección temprana en el país, Allegri señaló que "aún no está sistematizado y no se usa en la práctica clínica", aunque "se está avanzando en ese sentido". "Estamos hablando de un método y resultados muy recientes, aún no hay ninguna aplicación o indicación aprobada en clínica. Especulamos que la indicación clínica estaría dada en aquellos casos en los que el especialista busque la presencia de neurodegeneración", apuntó.

Por último, el experto analizó el alcance de este paso: "El gran objetivo en Alzheimer es el diagnóstico muy temprano para poder investigar los tratamientos en esa etapa. Este es un gran avance, dado que ya están en curso ensayos farmacológicos muy tempranos, pero el gran problema es detectar a los pacientes potenciales".

Más info:

www.proyecto-salud.com.ar