Por falta de energía, vecinos de diferentes barriadas cortaron la avenida Maipú

Vecinos de diferentes barrios cortaron por algunas horas la avenida Maipú, frente a una de las oficinas de la Dirección de Energía de Corrientes (Dpec) en reclamo por falta del suministro del servicio que se originó como consecuencia del tornado.

Tras más de 10 horas sin servicio de energía y ante la falta de respuestas por las diferentes vías de comunicación telefónicas dispuestas, vecinos del Quintana, Pirayuí, Doctor Montaña, San Martín, Yapeyú, Bañado Norte, Ongay, entre otros cortaron la avenida Maipú frente a una de las oficinas de la Dpec a fin de obtener alguna solución a sus problemas energéticos, ya que en el lugar sólo tomaban el reclamo.

“Por mes pago $4.000 en energía y no puede ser que no atiendan los teléfonos. Y venimos acá y ellos tomando mate como si nada”, manifestó Sandra, vecina del barrio Yapeyú.

El corte de tránsito duró poco tiempo, dado que el personal informó a los presentes que se verificarían todos los reclamos y serían subsanados antes de las 14. No obstante, los vecinos advirtieron que volverían con la medida en caso de que en sus barrios no se reanudara el servicio energético.

Promediando las 14, El Litoral se comunicó con Sandra, quien confirmó que la prestación del servicio fue restablecida por personal de la Dpec que, en una recorrida por el barrio Yapeyú, realizó las reparaciones.