Progresar: desde Anses aseguran que el programa continúa con normalidad

Docentes y estudiantes realizaron una clase pública frente al Ministerio de Educación de la Nación para reclamar más presupuesto para las becas progresar que parecerían estar “congeladas” desde el año pasado, pese a la inflación del 47,6% de 2018. En este contexto, El Litoral consultó sobre el funcionamiento de la misma en Corrientes al titular de Anses, Ramiro Escalante, quien aseguró que no hubo ningún inconveniente en la provincia y la inscripción empieza el 2 de marzo próximo.

“Comienza la inscripción por internet el 2 de marzo, hasta el momento no tuvimos ningún reclamo y tampoco inconveniente con estas becas. Sí hubo reclamos de Hacemos Futuro y solucionamos con contraturnos para realizar trámites. Hubo reclamos pero ya los solucionamos”, comentó Escalante a este diario.

Después mencionó que “hay una nueva propuesta de atención digital que tuvo muy buena respuesta de la gente en el CIC de Ciudades Correntinas”. Respecto a los trámites para obtener la reparación económica a través de la Ley Brisa, dijo que “hasta el momento no se han gestionado casos”.

Por otra parte, explicó que “desde Anses nacional recordaron que en esta administración se puede gestionar DNI y pasaportes”.

“El trámite está incorporado desde el año pasado y hoy (por ayer) se relanzó, pero ya se estaban haciendo estos trámites. Hay más pedidos en los operativos que en las sedes”, comentó a este medio gráfico.

En la Unidad de Atención Integral (Udai) Corrientes de Anses (avenida Armenia 3850) se pueden hacer trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad y pasaporte.

DNI: primer DNI; Actualización obligatoria del DNI; Renovación de DNI (por robo, extravío o deterioro, o bien para reemplazar los DNI anteriores); cambio de domicilio; rectificación de información (por cambio de género y de datos personales); renovación por adopción; errores en la confección (reposición).

Pasaporte: obtener o renovar el pasaporte; rectificación de información; por cambio de género y de datos personales; errores en la confección (reposición).