Postergaron para hoy la subasta judicial de rodados para el desguace y llovieron quejas de interesados

El Poder Judicial de la provincia llevará a cabo hoy un remate de un lote de vehículos que se encuentran bajo su cuidado en el predio conocido como “ex Zarpa”, en la zona de Santa Ana, tras la suspensión del evento que según se anunció se tenía que realizar ayer y que provocó que muchos interesados hoy concurran al lugar para enterarse en el momento de la reprogramación, generando mucho malestar que se vio reflejado en las redes sociales.

De acuerdo a los edictos la subasta debía realizarse ayer a las 9,30 en el predio conocido como “ex Zarpa”, en la zona de Santa Ana, pero sin comunicación oficial el evento fue suspendido, por los que más de una decena de personas se hicieron presente en el lugar y se encontraron con las puertas cerradas y con la novedad de la reprogramación correspondiente.

Y ante las desprolijidades en este sentido y las dudas sobre la concreción del acto del remate, El Litoral consultó a la martillera del remate, Susana Vega, quien informó que “la subasta se va a realizar mañana, (por hoy) a las 9,30 y durará hasta que culminen con todos los rodados. No obstante los interesados, podrán visitar el predio desde las 8 para observar el estado de los vehículos que serán rematados”.

En cuanto a los motivos de la suspensión del remate que se había anunciado para la jornada de ayer dijo que “no pudimos concretarlo porque el camino no estaba apto para el ingreso de las personas como consecuencia de las lluvias y por esta razón decidimos esperar un día más de lo anunciado”.

“Pero quiero aclarar que los vehículos sirven solamente para el desguace, ya que no están habilitados para circular en la vía publica”, culminó.