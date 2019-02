Q. E. P. D.

06/12/1971 + 18/03/2018

A familiares, amigos y compañeros, no he muerto, sólo me fui antes. Y no quiero que me recuerdes con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas; y aun cuando el tiempo pase, por favor jamás me olvides. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio en tu hogar, seré el viento que besará tu rostro, seré el recuerdo dulce que asista a tu memoria y mientras permanezca en tu corazón y pensamiento estaré siempre contigo. Gracias por acompañarme siempre WILLEM HENDRIK van HAEFF.

En la Iglesia de Jesús de Nazareno será oficiada una misa por su eterno descanso, hoy 18, a las 21 horas. c/520