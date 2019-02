El contador de los Kirchner confesaría la trama de Hotesur

El contador Víctor Manzanares quiere contar cómo fue toda la operatoria hotelera de la familia Kirchner mientras ocuparon la Casa Rosada, de 2003 a 2015.

Para eso, Manzanares pedirá ampliar su declaración ante los fiscales que investigan los “cuadernos de la corrupción”. Su objetivo es lograr que al fin lo acepten como “arrepentido” y reducir así sus problemas penales.

Ingresado ya al programa de protección de testigos con una seguridad especial, Manzanares ofrecerá contar cómo fue su trabajo para los Kirchner. En particular, daría detalles sobre Hotesur, la sociedad sospechada de lavar decenas de millones de pesos a través de miles de habitaciones hoteleras que pagó uno de los grandes beneficiarios de la obra pública, Lázaro Báez, pero cuyos empleados jamás ocuparon. En esa causa, el contador está procesado.

Manzanares busca que el juez federal Claudio Bonadio lo acepte como “arrepentido” en la causa por los “cuadernos de la corrupción”, pero también aliviar sus problemas en el “caso Hotesur”, que instruye otro juez federal, Julián Ercolini, y el fiscal Gerardo Pollicita, y en el que ya se encuentra procesado, junto con la ex presidenta Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Báez y otra docena de acusados.

“Dependerá de cómo trabajen los fiscales, si participan todos aquellos que instruyen las investigaciones que se mencionen en la confesión, cómo interactúen con la defensa y qué diga y cómo lo diga el ‘colaborador’”, indicó un ex camarista federal consultado.