Por acosar a una clienta suspendieron a un bancario

Un empleado bancario intentó seducir a una clienta por Whatsapp, obtuvo su teléfono de los registros y como la respuesta fue “no”, se burló de la mujer. El caso se viralizó en las redes y el agente que pertenece a la casa matriz del Banco Provincia fue sancionado.

Según fuentes de la entidad crediticia, el trabajador está con un sumario administrativo y suspendido en sus funciones hasta que se aclare todo el caso. El punto clave: si utilizó sus códigos internos para acceder a los datos privados de la chica que luego acosó.

No fue sólo una supuesta galantería frustrada. Además, se mofó de su situación patrimonial: “Yo viajé por el mundo, vos no saliste del país”; o “qué lastima, tan joven y con tanta deuda”, fueron algunas de las frases que quedaron registradas en el celular de la usuaria del banco y que luego se reprodujeron en las redes sociales.

Fue la usuaria de twitter @debinavarro quien posteó toda la conversación por el chat y escribió: “Este machito se llama Luciano Cabalieri, empleado del Banco Provincia ¡y quiso rebajar a mi mejor amiga por no aceptar una salida! ¡Machito el cual sacó su número por la info que manejaba en el banco porque la atendió y le gustó! ¡No nos callamos más!”.

Debajo de ese mensaje, las capturas de pantalla de la conversación entera entre la joven y el administrativo bancario.

Según dijeron en el Bapro, una vez publicada la denuncia se abrió la investigación y uno de los integrantes del directorio, Sebastián Galmarini, difundió en la misma plataforma: “No podemos permitir que se robe información confidencial de los clientes del @bancoprovincia, ni este tipo de actitudes personales hacia las mujeres”.