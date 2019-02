Costos de volver a clases: los manuales escolares subieron entre un 20% y un 30%

A un poco más de una semana para el inicio del ciclo lectivo, en centenares de hogares se aceleran los preparativos para equipar a los estudiantes para el regreso a clases. En este escenario, mientras crece la venta de los útiles escolares junto con los clásicos uniformes; en tanto las librerías preparan los estantes de los manuales de estudio, cuyos precios subieron entre un 20% y un 30%.

Esto se pudo confirmar tras consultar a referentes de algunas librerías de la ciudad, quienes precisaron que los libros escolares de las editoriales más conocidas cuestan entre $400 y $900; en tanto que los manuales de idioma se consiguen entre $1.000 y $3.000.

En cada caso, los importes varían de acuerdo a la casa editora e incluso hay textos más caros.

“De a poco comenzamos a recibir más consultas por los libros escolares, los precios varían mucho dependiendo de la asignatura, pero cuestan de $700 en adelante. Sin embargo, tenemos colegios de nivel primario que adoptaron manuales más económicos cuyos costos rondan los $400. Este año todo cuesta aproximadamente un 30% más caro, pero en menor niveles al índice inflacionario”, comentó Jessica desde una librería céntrica.

Paralelamente, desde otro negocio del rubro, Angy expresó: “La venta viene lenta todavía, generalmente el gran movimiento arranca con el inicio de clases. Este año, todo aumentó un 25% y la mayoría de los manuales rondan los $700”.

En este contexto de precios, las librerías preparan una serie de descuentos y estrategias de ahorro, debido a que los estudiantes (en muchos casos) necesitan más de un manual para desarrollar sus actividades académicas.

Al respecto, una vendedora de una librería especializada en idiomas, manifestó: “Manejamos diferentes rangos de precios, y entendiendo que los padres tienen muchos gastos en esta temporada lanzamos una promoción que consiste en brindar rebajas al por mayor. Los tutores se tienen que poner de acuerdo, para comprar juntos en cantidad y así acceden a los descuentos”. Además, todas las librerías ofrecen rebajas con tarjetas de algunos bancos.

Escuelas

Equipar a un estudiante para el inicio de clases este año cuesta hasta un 60% más costoso que en 2018 y la suma total de todo lo que necesita un alumno asciende a los $3.000. Es que, la canasta de útiles escolares cuesta entre $600 (la del Gobierno) y más de $2.000 con mochila; el uniforme no baja de los $1.000; y a esto se suman los manuales que rondan los $700.

En este marco, desde varias escuelas públicas indicaron que buscan alternativas, a fin de que los chicos no tengan que gastar en manuales de texto. “Nosotros no exigimos libros porque los estudiantes utilizan los de la biblioteca escolar, o para enseñar algunos conceptos los docentes buscan información en internet”, expresó a este medio, Margarita Morales directora de la Escuela N° 8. Del mismo modo, desde un jardín de infantes Analía comentó: “Cuando es necesario las docentes nos ponemos de acuerdo para traer materiales, este año compramos un libro que nos costó $800”.

No obstante, varias instituciones todavía refuerzan las clases con manuales de editoriales como Santillana, Kapelusz, o Estrada.

En este sentido, la rectora del Colegio Mecenas, Teresa Vázquez indicó: “Todavía no determinamos todos los libros que se utilizarán este año, pero puedo decir que los clásicos son de Historia y Biología (Santillana), Geografía (AZ), y de Inglés (Oxford)”.