“Vamos Compañeros” muestra hoy su fuerza en un nuevo acto en el barrio San Gerónimo

El conductor de “Vamos Compañeros”, Rodolfo Martínez Llano, continúa con sus encuentros barriales tanto en la ciudad como en el interior provincial, movilizando a los dirigentes y renovando la mística. En las Mil Viviendas, con paraguas en manos, evocó el día de la militancia y en Bella Vista sumó a su viceintendente y actual vicepresidente del PJ local.

El acto de las Mil Viviendas de “Vamos Compañeros” no fue un encuentro peronista más, sino que quedará en el recuerdo por la demostración de fortaleza de un peronismo entusiasta que, desafiando la lluvia, no se perdió la posibilidad de escuchar un claro mensaje de esperanza: “Que el Justicialismo sea quien vuelva a impartir justicia social desde el gobierno provincial”, luego de más de 40 años de adormecimiento.

Esas fueron las palabras que emocionaron a los presentes en el playón deportivo de la popular barriada, el pasado domingo. Hoy será el turno del barrio San Gerónimo, en el denominado “Eucaliptal”.

En cada reunión, Martínez Llano hace hincapié en que esta interna no se limita a la ocupación de espacios, sino al reconocimiento y legitimación de las representaciones políticas, así como a la organización de la herramienta electoral que es el partido.

Por otra parte, en Bella Vista, el pasado viernes, el ex diputado nacional participó de una reunión del grupo de trabajo que lidera el vicepresidente del PJ y viceintendente, Andi Sánchez. Le expresó el objetivo de tomar las banderas del cambio en Bella Vista.

“La pretensión del peronismo es pelear la recuperación de una Comuna que hasta 2013 perteneció al justicialismo”, señaló Sánchez, reconocido médico y productor de la zona.

Martínez Llano visitaría Esquina, Monte Caseros, Mocoretá y Goya, esta última localidad desde donde seguirá de cerca la realidad del departamento Lavalle, que con sus cinco localidades son bastiones del peronismo.

Barrio peronista

En las Mil Viviendas, Martinez Llano recordó a “Elisa Polianski, al compañero Caruso (padre de Lilian y esposo de Leila), al compañero Vásquez, (marido de Porota) y a compañeros que, muchos años, esperaron la posibilidad de tener en Corrientes un gobierno peronista y que sembraron peronismo en este barrio”.

“Continuamos la lucha para llegar al objetivo, que debe ser irrenunciable, de trabajar incansablemente para que en 2021, luego de tener en 2019 un Gobierno nacional peronista, tengamos también en la Provincia esa posibilidad”, sostuvo.

“Queremos reglas de juego claras. Y, para poder salir a trabajar, trasmitiendo un mensaje de que el justicialismo -desde el Gobierno nacional y desde el futuro Gobierno provincial, y sin ánimos de hacer críticas-, vamos a empezar a dar respuestas que sólo los gobiernos peronistas han podido dar”, afirmó.