Gustavo Valdés: "Debemos generar condiciones para que florezca el trabajo en la provincia"

Minutos antes de las 19 comenzó la sesión de la Asamblea Legislativa con la que el Gobernador abrió un nuevo período de las sesiones ordinarias de la Legislatura. Luego de elaborar las comisiones de Exteriores y de Interiores, recibieron a Valdés en el recinto para que brinde su segundo discurso protocolar de 1º de marzo.

TODO LISTO | El gobernador @gustavovaldesok realizará la apertura del periodo 2019 de las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial. pic.twitter.com/t0U9LUKTv3 — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) 1 de marzo de 2019

Pasada las 19.15, luego del himno nacional, Valdés comenzó su discurso anunciando que hablaría de "lo realizado en el año que pasó y repasar los principales desafíos que nos proponemos afrontar en los próximos 12 meses". "Corrientes somos todos es una frase que lo sintetiza muy bien y por eso la hemos elegido como estandarte".

Para lograr con los objetivos que tiene que llevar adelante en su gestión de Gobierno, Valdés reiteró los tres ejes que había mencionado en su discurso del año pasado: desarrollo, modernización e inclusión social.

El mandatario le dedicó algunos párrafos a la situación de la mujer en la provincia y sobre las problemáticas del género. "Incluir es buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por eso mandamos la ley de Paridad de Género a la Legislatura. Las mujeres son más de la mitad de la población y crecer como sociedad implica incluirlas, pero incluirlas de verdad", aseguró.

Sobre la violencia de género comentó la necesidad de erradicarla: "no hay nada más cobarde en un hombre que violentar a las mujeres. El abuso y la violencia no van a quedar impunes, ese cambio llegó a la Argentina, y Corrientes no puede estar ajena. Tenemos que cambiar la mentalidad juntos", detalló.

.@gustavovaldesok: "Desde la época del General San Martín, pasando por los héroes de Malvinas hasta el esfuerzo que hacemos todos (...) para el desarrollo debemos generar condiciones. Eso significa muchas cosas y lo debemos hacer juntos." — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral) 1 de marzo de 2019

Noticia en desarrollo.