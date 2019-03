Aranduroga dejó pasar la oportunidad de victoria

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Pasó la primera fecha del Torneo Regional NEA de rugby, zona campeonato, con un saldo positivo para los equipos correntinos en la jornada sabatina: 2 triunfos y 1 derrota. Taragüy en Posadas y San Patricio en Formosa superaron a Capri por 18 a 14 y a Aguará por 25 a 15, respectivamente, mientras que en Corrientes, Aranduroga perdió frente a Curne por 15 a 13.

Los marcadores dejan en claro la paridad que hubo en cada uno de los cotejos y la falta de ritmo competitivo dentro de los planteles por tratarse de la jornada inaugural de la competencia que otorgará dos plazas para el Torneo del Interior B.

En la capital correntina, Aranduroga le presentó batalla a Curne, principalmente en el segundo tiempo, donde lo presionó y lo llevó a jugar gran parte del período en plena acción defensiva. Claro que el equipo cebra falló a la hora de definir; incluso, desperdició dos penales que terminaron de inclinar la balanza a favor del subcampeón regional.

Otro punto negativo en Aranduroga fue la recepción. Estuvo inseguro a la hora de buscar la pelota en lo alto y permitió que el rival avanzara muchos metros y pudiera atacar en algunas oportunidades.

Durante el primer tiempo, dio la sensación de que Curne tomaría el control del partido. Los delanteros pusieron el juego en campo contrario y con varias fases de ataque luego desplegó a sus jugadores a lo ancho de la cancha y logró desnivelar en dos oportunidades (tries de Schanton y Popov).

Por suerte para Aranduroga, en su primer avance a fondo, también logró desnivelar con su pack que llegó al ingoal chaqueño a través de Meliton Gieco.

A partir de allí, el trámite del partido se equilibró y se jugó lejos de las zonas de anotaciones. El marcador varió por un penal que anotó Juan Sánchez, mientras que Martín Gómez Portillo erró uno. En los primeros minutos del complemento, Curne nuevamente intentó tomar el control del partido, pero ya no tuvo profundidad y sus avances fueron intrascendentes.

Lentamente, Aranduroga fue creciendo en su producción y terminó de animarse para avanzar cuando Ignacio Biscar fue amonestado a los 16 minutos.

El partido se concentró en terreno chaqueño. Los delanteros correntinos chocaron una y otra vez contra la defensa provocando algunas infracciones.

Gómez Portillo descontó y dejó el marcador 15 a 13, siempre a favor de la visita, pero con un Aranduroga que siguió insistiendo para intentar vulnerar la marca rival. Curne decididamente apostó a la defensa, su ingoal no corrió peligro; sin embargo, estuvo a punto de perder el cotejo con otros dos penales que concedió. Gómez Portillo y Rodrigo Gómez Vara no tuvieron efectividad y Aranduroga debió retirarse vencido de la cancha.