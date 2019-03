River venció y se ilusiona con llegar a la Libertadores

River triunfó 1-0 sobre Atlético Tucumán en condición de visitante gracias al gol de Cristian Ferreira, en un duelo fundamental y mano a mano en la lucha por la clasificación a la Libertadores 2020.

El partido comenzó con una polémica, porque a los tres minutos Scocco sufrió un penalazo de Abero, que lo tomó de la camiseta claramente cuando se iba mano a mano con Lucchietti, pero Abal -que estaba bien ubicado- no cobró la falta. Sin embargo, la justicia llegó a los 20, cuando Ferreira capturó un rechazo corto del fondo Decano y de primera definió junto a un palo.

River fue superior a lo largo de toda la etapa inicial, y a Atlético le costó generar peligro en el arco de Armani. A los 34 tuvo la más clara, cuando Aliendro metió un puntinazo desde el rebote de un tiro de esquina y la pelota se fue al lado del palo, en la réplica, Pratto conectó de cabeza un centro de Mayada, pero la pelota se fue alta.

El complemento fue mucho más parejo y con el correr de los minutos, Atlético fue haciéndose dueño del trámite. River tuvo en otro cabezazo de Pratto la chance para ampliar y también dispuso de algunos contragolpes que no manejó bien como para poder ampliar la ventaja y no sufrir hasta el final como lo terminó haciendo.

El equipo de Zielinski tuvo un par de situaciones para igualar, y de hecho Díaz convirtió un gol que fue correctamente anulado por posición adelantada.

En los minutos finales, River se salvó en un par de situaciones consecutivas: Ramiro Carrera sacó un bombazo que se metía pero se desvió en Pinola y fue al córner, y de ese tiro de esquina, Armani encontró el cabezazo de Aliendro.

Ganó River y trepó al cuarto puesto de la tabla de la Superliga, el último de los que otorga boleto a la Libertadores 2020.