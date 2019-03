Zacarías: “Era el partido que teníamos que ganar”

Sincero. Zacarías dijo que no se jugó bien pero celebró el triunfo.

Cambá Cuá le ganó sobre la hora a Mandiyú por 1 a 0, resultado que lo catapultó al segundo puesto de la zona 3 de la región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur 2019, que sigue liderando Curupay, con suma autoridad.

Walter Zacarías, el técnico del equipo ganador, expresó que el domingo en cancha de Huracán Corrientes “no se vio la mejor versión de Cambá Cuá, pero por suerte el gol de Federico (Torres) nos posibilitó sumar tres puntos y esperar con más tranquilidad estos tres últimos partidos de esta ronda”.

“No se jugó bien, eso no lo podemos negar”, reconoció el técnico, agregando que el partido “se hizo friccionado, luchado, porque para los dos era urgente ganar o ganar”.

Al hacer una autocrítica, Zacarías señaló: “No me gustó que el equipo abusara tanto de los pelotazos, no se pudo elaborar el juego que buscamos hacer siempre”, aunque justificó a sus dirigidos porque “tuvimos enfrente un equipo que metió en todos lados, presionó, y era lógico que así salga un partido como el que se vio”.

“Cuando terminó el partido felicité a los jugadores, les dije que sacaron adelante un partido increíble. Era el que teníamos que ganar si queríamos seguir teniendo aspiraciones de alguna posible clasificación”, contó el DT.

Para finalizar, el técnico de Cambá Cuá expresó que “ahora se viene Curupay con el que ya nos enfrentamos, pero este es otro partido. Los conocemos, es un equipo duro, que tiene una identidad, y nosotros haremos lo que sabemos, porque juegan y dejan jugar. Se podrá volver a nuestras raíces, elaborar jugadas, sin tanto pelotazos, y eso favorecerá el espectáculo”.