El delantero de River Plate Rafael Santos Borré aseguró ayer que nunca se perdonará “no haber estado en la final (de Copa Libertadores) en Madrid” ante Boca Juniors, que significó la consagración más importante en la historia del club.

“Justo ahorita en el vestuario estaban hablando del partido más importante de la historia del club. No me voy a perdonar nunca no haber estado en la final en Madrid, todavía me rompe la cabeza”, manifestó Borré en diálogo con TNT Sports.

El goleador colombiano disputó el partido de ida que finalizó 2 a 2 en La Bombonera, pero recibió una tarjeta amarilla que lo inhabilitó para el desquite en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid en la victoria 3-1 frente al rival de toda la vida.

“Muchos teníamos amarilla y justo a mí me sacan la tarjeta. Son cosas que ahora te reprochás, pero viendo todo lo que pasó por ahí te tranquilizás. Hubiese sido más duro si no nos quedábamos campeones”, manifestó el ex Atlético de Madrid.

Por otra parte, Crystal Palace de Inglaterra, según Espn, estaría interesado en contratar a Borré, quien posee una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.