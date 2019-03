Un club abierto y que dé beneficios a los socios: la propuesta de Iván Gold

El 1 de mayo se realizará la asamblea anual ordinaria del club Boca Unidos. El punto principal del orden del día indica que además de tratar y aprobar la memoria y balance del último ejercicio, la institución deberá renovar la totalidad de los cargos de la actual Comisión Directiva.

Una de las listas que competirá en las elecciones será la que encabeza Iván Gold, hermano de Carlos, quien días atrás presentó su renuncia a la vicepresidencia 1º, denunciando una campaña sucia en contra de su familia, y que aparece como “alternativa” dentro del mismo sector oficialista.

“Decimos que es una alternativa ya que queremos mejorar todo lo que hicieron Alfredo (Schweizer) y mi hermano en estos 12 años en los que trabajaron codo a codo. Creemos que el club necesita un cambio, estamos trabajando para eso, y creo que lo vamos a lograr el 1 de mayo”, dijo Iván Gold en una extensa entrevista realizada en el programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

Al explicar por qué se armaron dos listas, contó: “Con mi hermano buscamos consensuar y en ningún momento pudimos hacerlo. Ahora nos tiran la pelota a nosotros y no fue así. No se dio por diferencia de proyectos, porque ellos quieren mantener un club cerrado, y eso está a la vista, porque pueden votar 100 socios”.

Al respecto, indicó que “nuestro grupo de trabajo se va a encargar de recuperar la masa societaria, cada vez hay menos socios porque no se les brinda ningún servicio adicional más que el de ir a ver fútbol”. “Queremos captar socios, con base primordial en el fútbol, pero también para otras actividades que hoy en el club no tenemos”, indicó Iván Gold.

El proyecto

El dirigente dijo que tiene “un proyecto a largo plazo”, y en cuanto al fútbol, señaló que “está cerrado un convenio de reciprocidad con un club muy importante de la Superliga para que podamos contar con jugadores de elite para la categoría, y también ayudándonos mucho en las divisiones formativas, porque es una institución líder en ese aspecto del interior”.

En tanto que en el barrio 17 de Agosto “vamos a concretar la pensión para los chicos de AFA, con una disponibilidad de 30 camas. Es un proyecto que ya está, pero que hasta ahora no se pudo realizar, y es fundamental para el desarrollo del infanto juvenil, porque hoy están los jugadores repartidos por toda la ciudad”.

En este aspecto, manifestó que “queremos contar con una secretaría de pedagogía, nutrición y psicología, que hoy se tiene a medias, y yo quiero que estén en el día a día con los chicos, el coordinador general de fútbol y todos los técnicos de inferiores”.

“Otra de las cosas que vamos a implementar es el fútbol femenino. La semana pasada el presidente de la AFA (Claudio “Chiqui” Tapia) anunció un torneo Federal a nivel nacional y creo que va a ser un boom. En los próximos cinco años, va a crecer mucho, y hoy Boca Unidos no lo tiene. Con eso también vamos a atraer masa societaria, ya que va a venir la jugadora, y también su familia”, agregó.

Gold también hizo hincapié en otros deportes, algunos que el club tenía y los perdió, y otros que no fueron incorporados. “Contamos con un predio privilegiado en la Costanera que está abandonado”, expresó.

En el lugar, Iván manifestó que “se van a construir dos piscinas, con un sector de parrillas para los socios, un gimnasio, que ya tenemos prácticamente cerrado para que el club firme con una franquicia de Buenos Aires muy conocida sin que haya un tercero en el medio, por lo que todos los ingresos van a ser para Boca Unidos, estamos trabajando para darle más cosas al socio que hoy no las tiene”.

“Con esas piscinas, agregó, durante los tres meses fuertes de verano, vamos a tener colonia de vacaciones para los hijos de los socios, y vamos a explotar ese predio que hoy está prácticamente abandonado”.

En cuanto a los recursos para financiar esas obras, manifestó que “queremos redireccionar todos los cánon por inversión privada que hay en el club, para que vayan al predio de la costanera”, donde indicó que funcionarán todas las dependencias administrativas.

“Otra de las cosas que queremos recuperar es el básquet, que se perdió totalmente. Junto a Guillermo Gómez logramos armar esa disciplina, desde mosquitos a Primera. Nos llevó dos años tener todas las categorías, y de un día para el otro al club no le interesó más”.

Iván expresó que “es la única cancha de Corrientes que no pudo colocar el parquet”, y que “fue muy difícil convencer a los jugadores de que vengan a Boca Unidos porque estábamos en desventaja con los demás clubes, y así se fue perdiendo (la disciplina) al punto que hoy el club no tiene básquet”.

El candidato a presidente expresó: “Vamos a ir sumando e incorporando actividades que hoy el club no tiene. Estamos a la vera del río y no tenemos ningún deporte acuático, es increíble”.

La lista

Su hermano Carlos “Cacoto” Gold renunció a la vicepresidencia 1º del club hace dos semanas, mostrándose incondicional al proyecto de Iván. Irá en la lista, pero como él mismo expresó su falta de tiempo para ocuparse de la entidad, será candidato a vocal 2°.

Los otros nombres que lo acompañarán en la lista, que está prácticamente cerrada, serán: Jorge Campos, que va a ser el candidato a vicepresidente, Mario Salladarré, Alfredo Meana, los hermanos Carabajal, Mario Arnais, un apellido histórico del club como Sergio del Giorgio, hijo de “Tit” Del Giorgio.

Los que votan

Respecto a la elección, explicó que “Marcelo (Insaurralde, el candidato a presidente de la otra lista) me entregó la nómina de socios al 28 de febrero y son 106 que están en condiciones de votar”. Y sobre el particular, expresó que “vamos a cambiar el estatuto, porque lo que engrandece a un club es la masa societaria… cada vez es un club más reconocido a nivel regional y no puede ser que vayamos a elecciones y solamente hay cien socios que puedan votar”.

Campaña sucia

Al igual que su hermano, Iván denunció una campaña sucia en contra de la lista que encabeza: “Salieron a decir que los hermanos Gold quieren quedarse con el predio de la costanera para hacer negocios inmobiliarios. Eso es una falacia total”, agregó y entendió que es porque “ellos hoy no tienen un proyecto a largo plazo y en vez de salir a mostrar sus virtudes a los socios, salen a tratar de mancharnos, pero la gente sabe qué clase de personas somos. Puerta a puerta estoy mostrando mi proyecto, y creo que los resultados van a estar a la vista el 1 de mayo”, subrayó.

Iván Gold manifestó que estudió una diplomatura y tecnicatura en gestión deportiva en la Universidad Siglo XXI, en Córdoba, “por lo que me siento preparado, además de tener muchas ganas. Hace rato que dejamos de ser un club de barrio, y eso es lo que hoy nos lleva a desviarnos de lo que queremos ser. Para que Boca Unidos se pueda codear con los grandes clubes de Buenos Aires y del interior necesitamos estructurarnos, y para eso estudié, me capacité y creo poder estar en condiciones de llevarlo adelante”, finalizó.