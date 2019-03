En comedores oficiales garantizan raciones ante la demanda

En el marco de los datos de pobreza del Indec, el coordinador de la Dirección de Seguridad Alimentaria de Desarrollo Social de la Provincia, Lucas Carballo, contó a El Litoral que hasta el momento “la entrega de alimentos en los comedores es normal”. Además, si bien hay “aumentos esporádicos de familias, entre 5 y 6, en los comedores y merenderos”, dijo que desde ese ministerio suman más raciones entregadas y no hace falta comida.

“Sí puede haber incrementos, no lo vamos a negar, pero son esporádicos y no en todos. Desde el Gobierno provincial se da contención y respuesta en cuanto a esta asistencia social, cuando se suman más damos más raciones, damos respuesta a la demanda”, comentó Carballo a este medio gráfico.

Recordó luego que “tenemos 84 comedores y 50 merenderos que reciben la ayuda del Estado, hay otros 200 que dependen de organizaciones sociales”. “Estamos trabajando muy de cerca en estos lugares, damos asistencia a los vecinos. No solo ayudamos a los comedores oficiales, también a los que son a pulmón”, dijo.