Fuerte cuestionamiento al fiscal Stornelli tras faltar a la indagatoria

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas ayer contra el fiscal Carlos Stornelli por no haberse presentado a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla en la causa D’Alessio, por la presunta extorsión a un empresario.

Con una catarata de tuits, la ex mandataria aprovechó la oportunidad para cuestionar la actitud de Stornelli y del juez Claudio Bonadio, a quienes definió como “un verdadero dúo dinámico”, e insistió que ella se presentó “en absolutamente todas las causas” en las que fue requerida.

“Acabo de bajar del avión y abrí mi computadora para ver las noticias. Leo en Tiempo Argentino que el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos, Carlos Stornelli, faltó -textual- a la declaración indagatoria a la que había sido citado para hoy”, comenzó Cristina Kirchner.

Y enseguida disparó: “Sí, el fiscal que fue fotografiado, filmado, grabado y whatsapeado con D’Alessio extorsionando a empresarios en la causa de las fotocopias, no se presentó a prestar declaración indagatoria en la que se investigan dichas maniobras de extorsión. Tampoco entregó su teléfono”.

Stornelli, que el martes recusó a Ramos Padilla y pidió la nulidad de la causa, había avisado que no iría a la indagatoria prevista para ayer. En ese texto presentado el martes, el fiscal, quien lleva adelante la investigación por la causa de los cuadernos de las coimas, acusa a Ramos Padilla de “clara perdida de objetividad”, “temor de parcialidad” y “explicitado prejuzgamiento”.

En su cuestionamiento a Stornelli, Cristina Kirchner insistió en que ella se presentó en cada una de las indagatorias a las que fue citada: “Desde 1989 fui 2 veces diputada provincial, 5 veces legisladora nacional y 2 veces presidenta de los argentinos electa por el voto popular. En 2016, por primera vez en mi vida, fui citada a declaración indagatoria”, escribió.

Y agregó: “Ya van 15 indagatorias. 12 pedidas por Bonadío y 10 por Stornelli. Y algo inédito en la historia judicial argentina: la última vez, el día del cumpleaños de Néstor”.