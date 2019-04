Uñac consiguió el pasaje a la reelección y buscará fortalecer al peronismo

Al mismo tiempo, la contundencia del triunfo conseguido por el mandatario del peronismo federal también lo colocaría como uno de los posibles precandidatos a Presidente por ese espacio, sino fuera que Uñac ya demostró su voluntad de no querer competir este año a nivel nacional.

"Hay que prestarle atención a Uñac, no tiene mucha visibilidad mediática pero en las reuniones de los gobernadores con la Rosada es el único que se planta en serio. Tiene mucha claridad de conceptos y defiende los intereses de las provincias, no le tiembla la voz para decir 'no' ", explicó a Télam una fuente que participa de esos encuentros entre los gobernadores y el Gobierno nacional.

Abogado de profesión, procurador y con muchos años de militancia dentro del peronismo, Uñac primero fue vicegobernador de José Luis Gioja (actual presidente del PJ Nacional), en el período 2011-2015; antes fue dos veces intendente de Pocito, uno de los 19 departamentos en los que está dividida la provincia, sucediendo en ese cargo a su padre, Joaquín, que había fallecido en 2003.

Joaquín Uñac ganó en 1995 la intendencia de Pocito, departamento de 515 kilómetros cuadrados y 60.000 habitantes, y fue reelegido en 1999, transformándose en el primer intendente reelecto de la localidad.

Sergio Uñac sería el segundo intendente en conseguir lo propio, al ser elegido la primera vez en 2003, mientras que el segundo mandato se extendió entre 2007 y 2011.

Portavoces del peronismo que siguen de cerca la carrera de Uñac dicen que tiene asumido que "el próximo será un presidente de transición" y que por esa razón prefiere reservarse para "jugar" su proyecto presidencial recién en 2023; aunque no le han faltado ofertas para asumir ahora alguna candidatura, fuera de las versiones que lo colocan como un posible compañero de fórmula del ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Lavagna, que todavía no anunció que vaya a competir por la Presidencia, fue a San Juan, de donde se llevó un aval explícito de Uñac para que asuma el papel de candidato, y el deseo confeso del gobernador sanjuanino de acompañarlo en la fórmula presidencial si el ex ministro se decide a competir en las elecciones del 27 de octubre próximo.

"Respeto mucho al Presidente, pero si coincidiera con él estaría en su partido, o él en el mío", repitió Uñac más de una vez ante los periodistas, refiriéndose al Presidente Macri, con quien mantiene un diálogo políticamente correcto..

Después de votar ayer en Pocito, el gobernador dio un mensaje nacional: "Nuestro mensaje a la Nación es que el interior está bien. En este caso la provincia de San Juan tiene un modelo ordenado, con equilibrio fiscal, con un Estado que cumple sus compromisos y con una comunidad que se está expresando de manera respetuosa y masiva".

El gobernador encabezó la boleta del Frente Todos, que agrupó al peronismo, kirchnerismo y otros 14 partidos entre los que están el Frente Grande, MID y el Partido Boquista entre otros.