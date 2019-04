Feriantes de Ex Vía ingresaron al galpón y fueron desalojados

Ante la falta de respuesta del Estado y la versión de un posible traslado por más de un año del lugar, los puesteros de la Ex Vía ingresaron ayer al galpón para limpiarlo y volver a ocuparlo, pero a pesar de los esfuerzos fueron desalojados del lugar por personal policial a pedido del Municipio debido a los riesgos de derrumbe de la estructura que quedó muy afectada por el incendio que se produjo en el mes de diciembre.

Los comerciantes indicaron que fueron informados de un traslado a otro lugar hasta que se concreten las obras de restauración o renovación de la estructura, resolución que se niegan a acatar por la clientela que tienen en el lugar y que concurre a diario a comprar las mercaderías que ellos comercializan.

A casi cuatro meses del incendio del paseo de compras, al lado del Mercado de Productos Frescos, los comerciante de los 82 puestos que fueron reubicados temporalmente sobre sobre Ex Vía decidieron ingresar ayer al galpón incendiado con el propósito de limpiar y comenzar a utilizarlo, ya que las tareas de la refacción están muy demoradas. No obstante, ante el peligro de derrumbe de los muros de la estructura, funcionarios municipales dieron aviso a la Policía y los feriantes fueron desalojados del lugar.

Tras los incidentes, El Litoral consultó a una de las comerciantes sobre las acciones que se llevaron adelante ayer y contó que “estamos cansados, y como protesta, ya que ellos no avanzan en la reconstrucción del lugar, decidimos entrar para limpiar en principio”.

“Nuestra situación es difícil, estamos trabajando en el sol, la lluvia y con mucha inseguridad, incluso ya se registraron algunos robos. El Intendente y el Gobernador no nos conceden las audiencias que les pedimos”.

“Además, siempre nos dicen que nos van a trasladar y no estamos de acuerdo, tenemos nuestros clientes y queremos soluciones y estamos dispuestos a correr algunos riesgos”.

Acerca del desalojo que realizó la Policía, comentó que “nosotros estamos organizados y sabemos que hay peligro de derrumbe, pero la Policía nos sacó del lugar, pero porque la gente del Municipio los llamó, porque si no ya estaríamos instalados”.

“No contamos con información oficial de nada, hasta ahora seguimos esperando que nos expliquen las causas del incendio, si se detuvo a los responsables. Queremos saber cuándo van a comenzar a reconstruir el galpón, nosotros entramos porque ni limpiaron el lugar y nuestra situación es desesperante, no nos dan soluciones pero tampoco nos dejan hacer”, dijo otra comerciante a El Litoral.