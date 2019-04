En el salón de actos de la Municipalidad de Paso de los Libres, ayer a las 11, se inauguró la Jornada Internacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina y Brasil que se desarrollará hasta el sábado. Una actividad que también incluye a Mercedes y Curuzú Cuatiá.

Al cierre de esta edición, se realizaba una conferencia de prensa en una sede universitaria de Libres y luego se haría otra en el Instituto de Formación Docente.

Desde la Comuna de Paso de los Libres destacaron que “se contará con la presencia de prestigiosas figuras internacionales. Del Brasil: Christopher Goulart, nieto del ex presidente del Brasil João Goulart. Abogado, primer suplente de Senador (PDT-RS). Jair Krischke activista brasileño por los derechos humanos, integrante y miembro fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Del Uruguay, Juan Roger Rodríguez Chanadi: periodista, investigador especialista en Juan Goulart. Actualmente es responsable de Transparencia de la Intendencia de Montevideo. Del Paraguay, Federico Jorge Tatter: comunicador social, integrante de Familiares de Paraguayos Detenidos Desaparecidos en la Argentina. Querellante en la Causa Cóndor, investigador y defensor de derechos humanos miembro suplente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

De la Argentina, Pablo Vassel, ex secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes y Mabel Borda, ex jueza del Juzgado Federal de Paso de los Libres.