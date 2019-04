La UTA levantó el paro de colectivos de 48 horas convocado para la semana que viene

Durante la conciliación obligatoria convocada por las empresas concesionarias del servicio de transporte público de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes, se suspendió la medida de fuerza convocada para el 15 y 16 de abril, dado el pago de los $2.500, en concepto de remuneración de la escala salarial nacional y la entrega de los recibos de sueldo correspondientes.

Además, se determinó otro encuentro para el 29 de abril donde los trabajadores presentarán los reclamos correspondientes en cuanto a pagos que no fueron incluidos en el salario básico y que serán determinados de acuerdo a la antigüedad de cada trabajador.

Consultado sobre la audiencia de conciliación que se llevó adelante ayer en la Subsecretaría de Trabajo, el secretario gremial de la UTA Rubén Suárez dijo a El Litoral que “ayer por la mañana impactó el pago de los $2.500 que corresponde a la primera cuota de lo adeudado en cuanto a la equiparación de la escala nacional, que era uno de los reclamos principales del sector y que nos permitió levantar la medida de fuerza que habíamos convocado para el 15 y 16 de abril”.

Cabe resaltar que el monto abonado debía efectuarse el 29 de marzo, por lo que su retraso causó mucho malestar a los trabajadores, quienes el martes llevaron a cabo una medida que en principio era de 24 horas, pero que durante la tarde fue levantado dado el acuerdo alcanzado y que se concretó en las últimas horas.

Otro dato no menor es que el 25 de abril debe concretarse el pago de la segunda cuota de $2.500 en concepto de equiparación salarial nacional, que en caso de no abonarse en tiempo y forma podría generar que la situación se repita.

Recibos de sueldos

“La convocatoria del 29 de abril se realizará a fin de que podamos entregar todas las rectificaciones que consideramos pertinentes, ya que las mismas no fueron incorporadas al básico y cuyos montos se determinan de acuerdo a la antigüedad de cada uno, pero a simple vista vemos que hay cuestiones importantes a corregir y las vamos a exigir a las empresas”, expresó Suárez al ser consultado sobre las mejoras salariales que también debían impactar en los activos de los trabajadores.

En tanto, que el secretario del gremio de la UTA detalló que Ersa entregó 900 recibos y la empresa Miramar proporcionó 130, por lo que se revisarán 1.030, que es el total de la planta del sector.

Vale señalar que durante este período las empresas, obligadas ante las medidas anunciadas por los trabajadores, depositaron en principio un 5,7% ($1.600) en concepto de paritarias 2018. Además, el 11,4% correspondiente a los meses de enero y febrero en concepto de equiparación nacional salarial y una de las cuotas acordadas de $2.500, teniendo previsto abonar la segunda el 25 de abril a fin de evitar inconvenientes.