Condenado a 12 años de prisión por abusar de su hijastra desde que la niña tenía 5 años

En un fallo considerado ejemplar un hombre fue condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual de su hijastra. Los hechos se dieron desde que la menor tenía 5 años y hasta que cumplió los 12, confirmó el abogado defensor, Juan Arregín, quien representa a la madre.

El letrado contó detalles del hecho y afirmó que el perfil del condenado no indicaba una conducta de esta naturaleza, ya que “daba la Eucaristía en una iglesia. Era una persona muy conocida”, destacó.

Remarcó que el sujeto “abusó de la nena desde los 5 años y hasta los 12. Era la pareja de la madre, y esas conductas se reiteraban cada vez que se quedaba solo con la niña”, precisó ante FM Radio Dos.

Remarcó que “lo inédito del fallo tiene que ver con que para la condena se tuvo en cuenta la declaración de la menor en cámara Gesell y los informes psicológicos de los peritos forenses. Teníamos el temor de que las pruebas no fueran contundentes en comparación de otros hechos”.

El abogado expresó que “esta causa se inició hace 4 años y el 27 de abril tenía que iniciarse el juicio”.

“El hombre llegó en libertad porque no había razones para dudar de una fuga, y cuando iba a comenzar el juicio no se presentó, se lo declaró rebelde y se lo detuvo en diciembre del año pasado”, comentó.

San Cayetano

“Cuando se lo capturó fue alojado en la Unidad Nº 6 de San Cayetano, y fue ahora condenado a 12 años de prisión efectiva. El 29 de abril vamos a tener los fundamentos de la sentencia”, agregó.

“Hay un dato importante: esta persona fue condenada teniendo en cuenta la declaración de la menor y los informes psicológicos de los peritos forenses. Teníamos temor de que las pruebas no fueran contundentes en comparación de otros hechos”, detalló Arregín.

Resaltó además que el depravado buscó evitar ser denunciado: “Se tomó el trabajo de que nadie se enterara lo que él hacía, todo a puertas cerradas de su casa”.

Respecto de la condena, Arregín describió que “es abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la convivencia. Porque este hombre, desde los 5 años de la niña hasta los 12, abusaba de ella. Esas conductas se reiteraban cada vez que se quedaba solo; era la pareja de la madre”.

“Además, con absoluta conciencia, evitó penetraciones, pero realizó todas las aberraciones que también están obviamente penadas por la Justicia”, dijo.

Eucaristía

En otro orden de cosas, expresó que “el acusado era muy conocido porque daba la Eucaristía en la iglesia. Daba el perfil de una persona que jamás sería capaz de hacer esto”, consideró y agregó que “durante el juicio esta persona hizo referencia a situaciones en que la niña lo buscaba a él, y eso fue contundente para el Tribunal, sumando las declaraciones de la menor en cámara Gesell”, sostuvo.

“Es un fallo ejemplar porque tomaba a la menor como objeto sexual, y por los dichos contundentes de la niña se lo condenó. Este tipo de depredadores sexuales hacen creer a la víctima que esto está bien, que es normal”, recalcó el profesional del Derecho.

Fiesta de 15

Por otra parte puntualizó cómo se supo sobre el aberrante caso: “A los 12 años, la última vez que ocurrió el abuso, la menor ingresa al colegio, toma contacto con los compañeros, y se da cuenta de que eso que era naturalizado no estaba bien”.

“A los 15 años, cuando armaba la lista de su fiesta, la mamá quiso incluir al hombre y ella le dice que no quiere que esté en la celebración, y le contó lo que pasaba. La madre junto a la menor fue a realizar la denuncia”, precisó.

El abogado remarcó finalmente que “el hombre las amenazaba, y decía que prueben cómo hizo todo eso, porque no la había penetrado. Pero abusó y realizó todos los otros actos que se ajustan a este tipo de casos”.