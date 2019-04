Candidatos a concejales en campaña: trabajo territorial, actos y fuertes críticas

Falta poco más de un mes para las elecciones, y los candidatos a concejales capitalinos intensificaron la campaña en diversos puntos de la ciudad, aunque cada uno con estrategias distintas. Con mayor visibilidad, los postulantes de ECO se suman a los actos de la alianza gobernante y acompañan en cada una de las actividades de la gestión liderada por Tassano.

Del lado de la oposición, hay gran diversidad de propuestas y se destaca el perfil alto que plantea el ex intendente Fabián Ríos, como cabeza de la lista del Frente para la Victoria (FPV), que no dudó hasta ahora en realizar fuertes críticas a la actual administración, en especial apuntando a los despidos y la escasa inversión pública.

Distinto camino tomaron los postulantes de las otras listas, hay 10 en total, que buscan el voto popular para ocupar una de las nueve bancas en juego. En su mayoría, con menos estructura disponible, redobla los esfuerzos para recorrer los distintos barrios y dialogar con los vecinos.

Es el caso de la candidata en primer término por Unidad Correntina, Belén Galarza, que viene de una familia peronista y hace 10 años milita en Kolina. En una entrevista con el programa televisivo Equipo de Noticias, resaltó que hace mucho tiempo milita en los barrios y que en su contacto con los capitalinos, se compromete a “ser su voz” y garantizarles una participación concreta. “Podemos tener las ideas más brillantes pero el vecino tiene que estar en el Concejo viendo”, remarcó.

Por la alianza Juntos Podemos, la candidata a concejal Salomé Kura (segundo lugar) señaló también la militancia de años dentro del Movimiento Evita y la necesidad de renovación generacional dentro del justicialismo, al igual que ponderó la lucha por la paridad de género.

Más incisivo, quien lidera esta lista (Juntos Podemos), Mario Payes, apuntó contra la gestión en funciones y sostuvo “el oficialismo tuvo la oportunidad de resolver los problemas y no lo hizo”. “La Municipalidad actual y la oposición tienen responsabilidades y los que están hoy, tuvieron la oportunidad de resolver los problemas de la gente y no lo hicieron”, sostuvo en una entrevista radial.

“El enripiado en algunos barrios no es suficiente para los problemas hídricos y el problema del agua afecta a toda la ciudad”, agregó.

Desde el oficialismo, la candidata en segundo término, Florencia Ojeda, optó como sus compañeros de lista por destacar lo que se está haciendo bien y remarcó, por ejemplo, lo que está haciendo en términos de recuperación de espacios públicos. Se mostró de acuerdo con los proyectos de ley de paridad de género y voto joven, y sobre este último punto indicó que están avanzando con el Concejo Estudiantil, donde notan el interés de los estudiantes secundarios por la vida política.

Junto al candidato en primer término por ECO, Alfredo Vallejos, la edil en funciones Ojeda estuvo presente ayer en la zona de las 1000 Viviendas participando de una nueva edición del Ivy Potí, del cual también formó parte el gobernador Gustavo Valdés y el jefe comunal Eduardo Tassano. Tiene previsto estar hoy a las 19, en el Club Lipton, donde se desarrollará un nuevo acto de campaña anunciado por la alianza gobernante.