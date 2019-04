Rigen nuevos valores para la materia prima

La Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación fijó en $11.55 el kilo de hoja verde puesta en secadero, y en $43.89 el kilo de yerba mate canchada, también puesta en secadero para el período que va desde el 1º de abril hasta el 30 de septiembre del presente año.

Los nuevos valores están contemplados en la Resolución 69/2019 la Secretaría Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, publicados hoy (1º de abril de 2019) en el Boletín Oficial de la Nación.

La mencionada Resolución se enmarca en el procedimiento de fijación de precios para la materia prima establecido en la Ley 25.564, en la cual se indica que los mismos deben ser establecidos por unanimidad por el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y que, en caso de no lograrse ese consenso, los valores serán fijados por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

En este sentido, cabe recordar que el pasado 28 de febrero el Directorio del Inym había resuelto enviar a laudo de la Nación el precio de la materia prima, ya que no hubo acuerdo entre los distintos representantes de la cadena.

Conocidos los nuevos valores para el período abril-septiembre, los productores misioneros manifestaron su disconformidad con el precio establecido para la hoja verde.

“Para el sector productivo no es un buen día. Tenemos un Gobierno nacional que decidió apostar a las nueve industrias y al sinvergüensismo de las tasas de interés y no por las 45 mil familias de productores que dependemos de esta actividad y necesitábamos como mínimo $13,50 para seguir subsistiendo. Este laudo que está dos pesos debajo de esa cifra nos genera un gran dolor, mucha furia. Mandamos nuestra grilla de costos, sin los últimos dos aumentos de combustibles, sin las últimas corridas cambiarias, sin la última inflación, pero nos hicieron caso. Estábamos esperanzados de que en este panorama político, al menos una vez en estos últimos cuatro años este Gobierno nacional se acordara los productores, pero no fue así”, señaló Julio Peterson, dirigente y productor de la zona de Andresito.