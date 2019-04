Valdés y gobernadores radicales llevaron quejas a Nación por la situación económica

La mesa chica de Cambiemos se reunió el miércoles de urgencia ante los reclamos radicales por la futura fórmula presidencial. El gobernador Gustavo Valdés participó del encuentro junto con Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Caba). Por parte del Gobierno nacional estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Hablaron de la crisis económica que atraviesa el país. Los radicales insistieron en aportar una serie de propuestas para salir de las complicaciones de los últimos meses.

El lunes se espera que el presidente Mauricio Macri reciba en la Casa Rosada a Alfredo Cornejo, quien además es el presidente de la UCR.

Fueron dos encuentros en menos de cuatro horas. La primera reunión fue en el Ministerio de Hacienda. Ahí, Vidal, Rodríguez Larreta, Cornejo, Morales y Valdés escucharon el diagnóstico de la economía que realizaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Además, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Dujovne y Sandleris explicaron la situación actual, cómo está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e hicieron un repaso de la gestión. También se habló de las medidas que ya están en marcha para intentar reactivar la economía que aún se encuentra en recesión y salir del estancamiento en el que se encuentra el consumo. La semana que viene volverán a reunirse.

En ese listado aparece el relanzamiento de los créditos Anses y del programa Precios Cuidados para los sectores más afectados por la recesión y la inflación, pero también incluye el anuncio que hizo hace días de que destinará $4.500 millones en subsidios para acotar el aumento de la tarifa de gas del 29% prevista para este semestre, al postergar hasta diciembre el pago de los consumos en los meses de invierno.

Por la noche, Peña, Vidal, Rodríguez Larreta, Frigerio, Cornejo y Morales -Valdés tuvo que volar a Corrientes-, cenaron en Novecento, en el barrio porteño de Recoleta.

Los gobernadores llevarán al Gobierno central planes para resolver el problema de la inflación y el financiero, entre otros asuntos.

Además de avanzar con la campaña electoral, aprovecharon la oportunidad para analizar el escenario previo a la Convención Nacional Radical, que se realizaría la segunda quincena de mayo. Cornejo y Morales les explicaron allí que “no pueden garantizar” que algunos dirigentes no abandonen Cambiemos aunque, según anticiparon, será algo menor y residual.

Tampoco se habló de reparto de cargos ni de la posibilidad de que el vicepresidente sea un radical. “Eso quedó para junio”, aseguraron fuentes oficiales.

El Gobierno respondió así al reclamo que le hizo un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) para tener mayor incidencia en la toma de decisiones.

El encuentro, que sirvió para acercar posiciones, fue el primero de varios, según anticiparon fuentes oficiales.

En la práctica implicará que los gobernadores radicales sean informados de las decisiones presidenciales, que no se enteren por los diarios y, eventualmente, que sean consultados en el caso de que haya temas a definir en el Poder Ejecutivo que afecten directamente a la gente, como puede ser un aumento de tarifas. La UCR fue uno de los socios de Cambiemos más críticos del Gobierno a la hora de hablar de los últimos aumentos tarifarios. También lo fue Elisa Carrió, quien no formará parte de esta mesa nacional de Cambiemos en el ámbito del Gobierno.