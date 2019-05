Los cinco trucos para unas vacaciones en familia más baratas

n Los viajes en familia son una de las mejores experiencias que se pueden tener. No sólo porque se crean recuerdos y se viven aprendizajes que durarán en la memoria de todos para siempre, sino también porque es una forma de unir a la familia y de compartir mucho más tiempo con ella sin la exigente rutina de la vida cotidiana.

En el blog de viajal.com, se recopilan una serie de recomendaciones para hacer frente a las grandes preocupaciones de los padres cuando se trata de viajar con su familia, empezando por los altos costos en cuanto a tickets aéreos, reservas de hotel y actividades lúdicas. Ya que la mayoría de estas salidas se dan en temporadas altas, cuando la demanda de viajeros es grande y las aerolíneas y las agencias suben los precios de manera casi indiscriminada.

Para hacer frente a esta verdadera limitación, existen algunos trucos que pueden ayudar a ahorrar al máximo en las vacaciones familiares. A tomar nota y empezar a planear la próxima aventura.

1. Reservar con anticipación

Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo: la anticipación es el gran secreto para viajar barato. Entendemos que muchas veces por cuestiones de trabajo o académicas sólo se puede viajar durante los meses de temporada alta, así que el truco es buscar vuelos entre 1 y 2 meses antes a la fecha del viaje.

Hay que recordar que no se trata de la única familia deseando viajar, así que la clave es hacer las reservas con suficiente tiempo. No hay que olvidarse que cuando se trata de ahorrar al máximo cada movimiento debe estar calculado, así que planear bien las compras y aprovechar al máximo cada centavo.

2. Buscar destinos alternativos

Los destinos más populares generalmente son los más costosos, así que una opción es visitar aquellos lugares que, aunque no están en el primer puesto de destinos deseados, siguen siendo igual de bonitos. Con esto no sólo se ahorra, sino también se puede disfrutar de un ambiente más agradable y tranquilo ya que el número de visitantes no va a ser tan alto. Además, es una buena oportunidad de redescubrir el país junto a los que más quieres.

3. Hospedarse en departamentos

Por comodidad y economía, los departamentos o alquileres temporarios de plataformas online son ideales para los viajes en familia, puesto que permiten ahorrar en alimentación, en servicios a la habitación y en otras comodidades que brinda el hotel que, aunque muy placenteras, encarecen costos y maltratan el bolsillo. Además, gracias a servicios como Airbnb es mucho más fácil encontrar un lugar lo suficientemente amplio para toda la familia sin pagar un dineral y sin tener restricciones de hora de entrada y de salida.

4. Contratar las mismas actividades para todos

Si la familia está compuesta por niños pequeños, adolescentes y adultos, lo mejor es que buscar un punto medio y contratar actividades que todos puedan disfrutar por igual. A parte de que van a pasar más tiempo como familia, se reducen los costos de tener que pagar actividades diferentes.

5. Disfrutar de la naturaleza

Ya sea una caminata sencilla o un picnic en el parque, los planes al aire libre, además de ser muy buenos, son muy económicos. Así que no hay que desaprovecharlos al estar en unas vacaciones familiares. También se pueden contratar otros paseos en contacto con la naturaleza, que si bien se deben abonar, pueden organizar y limitar el gasto: por ejemplo, paquetes de excursiones a la montaña, cabalgatas o campamentos al aire libre. En algunos casos pueden parecer un poco onerosos, pero si incluyen transporte, comida y cuenta con descuento por número, pueden ser una gran opción económica y sobre todo una experiencia inolvidable.