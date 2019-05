Victoriano habla de serie dura con la Gloria, pero confía en su equipo

Tras la gran serie de octavos de final, donde eliminó a su clásico rival, San Martín, en cuatro juegos, Regatas ya tiene la cabeza puesta en Instituto, con quien deberá medirse en la siguiente instancia de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El equipo del parque Mitre comenzará el lunes en Córdoba la serie de cuartos de final frente a la Gloria, que terminó segundo la fase regular de la temporada.

Con respecto al rival de turno, el técnico de Regatas, Lucas Victoriano, dijo que “cuando pasas de fase te van a ir tocando los mejores, o lo que fueron mejores durante la temporada e Instituto es un candidato al título”.

“Nosotros en estos días estuvimos enfocados en trabajar la parte psicológica del plantel. Después de vivir una serie tan dura e intensa con San Martín, buscamos bajar la tensión”, añadió.

En tal sentido, el tucumano señaló que “estamos enfocados para que las pulsaciones vuelvan a su estado normal, no pasarnos de rosca, ni de un lado, ni para el otro, ya que queda mucho camino por recorrer, eso es lo que esperamos”.

Victoriano consideró que “Instituto es un equipo muy bueno, así que sabemos que la serie va a ser muy dura, larga, pero confiado también en lo que podemos hacer, en el plantel, en el staff técnico, que no descansó, trabajando en lo que se viene”, indicó.

Sin dejar de lado el clásico ante San Martín, destacó el juego de alto vuelo que hubo por parte de ambos equipos y manifestó que “fue impresionante, pareció que estaban filmando una película cada suplementario”.

Destacó además la participación de todo el equipo, donde cada uno aportó lo suyo en diferentes momentos: “Parece que me iba dando la razón el destino, los primeros juegos no habían participado Arengo, Henríquez y Saiz, y en el tercero la rompieron toda. El tercero no participó Cantón y el cuarto la rompió”.

“Paolo (Quinteros) y Smith la rompieron toda la serie. Siempre fueron jugadores diferentes, y todos los que participan lo hacen de una manera increíble”, agregó el entrenador.

Victoriano también habló del gran aporte realizado por el islandés Aegir Steirnarsson, el base que se incorporó hace poco al equipo, y que mostró encajar muy bien: “defensivamente es muy bueno, y ofensivamente no se complica, toca a los compañeros. Estamos muy contentos con él, con la fluidez que le da al juego, y es un complemento de Giordano”, manifestó por último.