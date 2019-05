Los caloventores van desde $900 hasta $6.000 y por ahora sólo se vende lo más barato

El frío se empezó a sentir en Corrientes, como en varias provincias del país, y también a la vez comenzó a subir la demanda de caloventores. Si bien desde centros comerciales relataron a El Litoral que aún no es la época fuerte de venta, sí sostuvieron que los vecinos ya están buscando y que llevan lo más económico.

Los precios inician en los $900 y sostienen que están en oferta, es decir, no saben hasta qué fecha se seguirá manteniendo el mismo monto. Los aparatos suben el costo de acuerdo a las comodidades que ofrecen, van variando pero se puede pagar hasta $6 mil.

En las vidrieras de los negocios que se dedican a la venta de electrodomésticos, en la peatonal Junín, estos son los que sobresalen y de los cuales reciben mayor consulta en los últimos días.

“Tenemos caloventores de $999 en oferta, se está empezando a vender pero de manera esporádica, recién en junio normalmente se pide más porque hace más frío”, relató el sábado por la tarde uno de los vendedores de Musimundo a El Litoral.

A la vez, precisó que “estamos vendiendo uno o dos caloventores por día”. “En comparación al año pasado subió un 40% y la gente hoy lleva los aparatos más económicos, en algunas ocasiones hasta dos por persona”, agregó el comerciante de la peatonal.

En Garbarino el precio es similar, también ronda los $1 mil. “Lo que más buscan son los caloventores o las estufas alógenas no tradicionales, la venta comenzó en mayo y se vende no más de tres por día”, sostuvo uno de los vendedores de este comercio de cadena nacional.

Desde Cetrogar, coincidieron en los costos y comentaron que “todavía no hace un frío intenso por eso no se observa una alta demanda en cuanto a caloventores, por la situación del país llevan lo más barato”.

Los precios van subiendo de acuerdo a diferentes características, lo más caro que se encontró es de $5.990 un convector Peabody.