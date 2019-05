Victoria y Pingüinos triunfaron en el inicio del torneo Apertura

La temporada 2019 del fútbol de salón en la ciudad de Corrientes se puso en marcha el pasado domingo, con la disputa de la primera fecha del torneo Apertura en las tres categorías: A (16 equipos), B (16) y C (15).

En la divisional A, Victoria, campeón Oficial 2018 en la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, debutó con un triunfo sobre Marmolería 3 a 2, mientras que la goleada en la jornada dominguera se la propinó Pingüinos a Cruz Diablo: 13 a 2.

Otro marcador abultado se dio en el choque Olimpia – Bañado Norte que terminó con triunfo del primero 7 a 1. En tanto que el debut en la A de Deportivo Cichero fue con un empate frente a El Cosmos en 2 tantos.

Los otros resultados que arrojó la primera fecha que se disputó en las canchas de Hércules y Malvinas 1536 Viviendas fueron los siguientes: Primos 3 – Real Unión 5, Complejo Oriana 5 – Comunicaciones 4, Panadería Romero 2 – Nacional 2 y Deportivo Fénix 4 – Pinta FS 2.

Primera B

Con una goleada se presentó Libertad en la Primera B. El campeón de la divisional C en el año 2018 le ganó claramente a Islas Malvinas 7 a 2.

Dos de los principales animadores del certamen en la principal categoría de ascenso, Don Ocho y Jaguares ganaron sus respectivos compromisos. El primero lo hizo frente a Gafa 3 a 1 y el segundo goleó a San Pantaleón 8 a 2.

En esta categoría no se registraron empates durante la primera fecha, que se desarrolló el último domingo. Los otros partidos terminaron con estos marcadores: Barrio Santa Teresita 5 – Deportivo Dengue 6, San Jorge 3 – Boca Unidos 2, San Gerónimo 5 – San Benito 4, 17 de Agosto 0 – Sporting Cristal 3 y Juniors 0 – Aberturas 3.

Primera C

En la Primera C se disputaron seis partidos correspondientes a la primera fecha, dado que Hebraica le ganó los puntos a El Decano, con el marcador 1 a 0, por no presentación y Lunes Culturales tuvo jornada libre.

Los partidos que se concretaron tuvieron los siguientes resultados: Imperio FC 4 – Sportivo 3, El Santo 5 – Aplanadora 7, Deportivo Sur 4 – Acero Puro 4, Barrio San Martín 1 – Juan de Vera 2, Olimpo 4 – Armenia 3 y Centauro 1 – Milenium 0.

El torneo Apertura 2019, en cada una de sus categorías, se disputa por el sistema de todos a una rueda.

Luego llegará el Intermedio donde los equipos serán divididos en dos grupos: uno con los 8 primeros que buscarán llegar al Cuadrangular Final, y otro con los restantes que disputarán la Permanencia.