Concierto de Carlos Florentín

El pianista Carlos Florentin se presentará en el Café El Mariscal, de la capital correntina, hoy pasadas las 22. El músico tocará la primera parte solo y luego sumará a Darío Lezcano en trompeta y a Fernando Gualini en guitarra.

Carlos Florentín está radicado en Curuzú Cuatiá, Corrientes, desde el año 2005. En varias ocasiones organizó y participó de encuentros jazzísticos tanto en su pueblo como en otras ciudades de la provincia y de provincias vecinas. Tocó con referentes importantes del jazz de la región y el país como Peppo Bianucci, Ricardo Cavalli, Fernando Gualini, Darío Lezcano, Pepo García, Martín Gagliardi, Guillermo González, entre tantos otros. La lista es, sin presumir, muy larga. Con los tiempos apretados charlamos con Carlos vía Whatsapp y así explicó cómo será la presentación de hoy.

Sobre el repertorio de esta noche, explicó que “en esta oportunidad en el Café El Mariscal voy a dividir la presentación en dos partes. En la primera estaré tocando un set de solo piano y elegí composiciones de distintos músicos y de épocas diferentes, standards de jazz, bebop, Barry Harris, Bill Evans, entre otros. En la segunda parte tendré a dos invitados músicos como Darío Lezcano en trompeta y Fernando Gualini en guitarra. Con ellos iremos tocando primero en dúo y luego concluiremos el concierto tocando en trío”.

Carlos Florentín es uno de los referentes indiscutidos del jazz en la provincia, quien al respecto desliza que el calificativo es exagerado. “Quizás sea algo desmedido ese calificativo. Lo que sí te puedo decir es que desde hace muchos años me dedico solamente a tocar jazz. Dedico buena parte del tiempo a estudiarlo para ser cada día mejor en lo que hago. Voy tratando de que el discurso musical tome ese rumbo, del lenguaje del jazz. Esto quizás me pone en determinado lugar pero hay otros pianistas que también alternan con otros estilos y sobre todo hay jóvenes que están pujando por esta música. Uno de ellos es Sergio Gutiérrez, un joven y talentoso pianista también de Curuzú Cuatiá, con el que estamos haciendo un trabajo de dúo piano jazz.

En cuanto a la responsabilidad, no la siento así, la responsabilidad de uno como músico y artista existe desde el momento que uno elige el camino. Uno busca ser consecuente con uno mismo”.