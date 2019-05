Motochorros robaron bolsos con ropa a la selección argentina de talla baja

Los jugadores del seleccionado argentino de talla baja sufrieron un robo el miércoles pasado, cuando cargaban bolsos en un vehículo que los llevaría a Resistencia, donde abordarían un micro rumbo a Bolivia. En ese momento, aparecieron dos motochorros, que arrebataron una valija y un bolso a una colaboradora del equipo. La mujer terminó con algunas heridas leves producto del forcejeo.

“Robaron desde la camioneta que estaba estacionada en calle San Lorenzo frente a Radio City un bolso con indumentaria deportiva oficial. Los ladrones aprovecharon el descuido de los chicos que estaban cargando los bolsos para empezar a viajar. A bordo de una moto se dirigieron por calle General Paz en dirección a Córdoba, donde tiraron la valija sutraída que fue recogida por una camioneta Honda de color negro y hasta ahora no la han devuelto”, relataron mediante un comunicado desde la selección argentina de talla baja.

“Y que la Policía haga su trabajo lo mejor posible, porque muchos vecinos van aportando datos y no hay tiempo que perder. Los ladrones se dirigieron a la zona del Trujillo, se desplazaron por Teniente Ibáñez. Y aún no dieron con su paradero, pese al despliegue policial efectuado. Se comunicaron con las altas autoridades de la provincia en materia de Seguridad, pasan los minutos y hasta ahora la indumentaria no aparece”, añadieron.

“Es sumamente importante contar con esa indumentaria. Solicitamos información urgente. En caso de tener alguna información, comunicarse al número 379-5004718”, solicitaron.

“Estamos yendo a cumplir con nuestro deber, llenos de amor por nuestros colores y más unidos que nunca. ¡Jugaremos con los colores patrios en nuestro corazón! En nuestra piel”, manifestó Facundo Rojas, capitán del equipo.